Netflix anuncia que "Bright" tendrá una secuela

La plataforma de contenidos digitales Netflix anunció hoy que "Bright", la película que estrenó recientemente con Will Smith como protagonista, tendrá una secuela.

Netflix publicó hoy un pequeño video humorístico en su cuenta de Twitter, en el que confirmó la nueva película de "Bright" y en el que mostró las supuestas pruebas de casting de un grupo de orcos para este largometraje.

David Ayer, el cineasta de "Suicide Squad" (2015) que dirigió "Bright" (2017), volverá a ponerse a los mandos en la secuela y, además, firmará su guion.

Medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter aseguraron hoy que Will Smith y Joel Edgerton, los dos protagonistas de "Bright", también liderarán su continuación.

Con un presupuesto de 90 millones de dólares, "Bright" se estrenó el pasado 22 de diciembre como una gran apuesta de Netflix para adentrarse en el mundo de las superproducciones cinematográficas.

En el filme, que muestra un Los Ángeles donde habitan orcos, seres humanos y elfos, Ward (Will Smith) es un policía que colabora con el oficial orco Jakoby (Joel Edgerton) para superar sus diferencias y evitar que una varita mágica caiga en manos equivocadas.

"Bright" también contaba en su reparto con la participación de Noomi Rapace y el venezolano Édgar Ramírez.

Pese a que recibió críticas muy negativas por parte de la prensa especializada, "Bright" fue vista por 11 millones de usuarios en Estados Unidos durante sus tres primeros días en Netflix, según las estimaciones de la consultora de audiencias Nielsen que sólo mide las reproducciones en televisiones y no en otros dispositivos como computadoras, teléfonos inteligentes o tabletas.

ANNOUNCEMENT: Orc auditions for the @BrightNetflix sequel are now closed. Thank you. Have a nice day. pic.twitter.com/QnVqkgYRkE

— Netflix US (@netflix) 3 de enero de 2018