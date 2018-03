TWD: El equipo se trasladará a otros países

Parece que tendremos zombies para rato. Y, además, que estos podrían internacionalizarse. Al menos, es una posibilidad que se está planteando Robert Kirkman, pues ha asegurado que en el futuro televisivo de la franquicia podrían salir de Estados Unidos.

“Es algo que hemos discutido de vez en cuando. Hemos visto algo de México en ‘Fear The Walking Dead’. Y no tengo planeado expandir las cosas en el terreno de los cómics, pero no me sorprendería si eventualmente hiciésemos algo internacional en el ámbito televisivo”.

Esto es lo que ha asegurado en un panel de preguntas y respuestas en Tumblr, donde ha reconocido que, aunque brevemente salieran de EEUU en Fear The Walking Dead, es posible que en un futuro se trasladen a otros países dentro de la ficción televisiva.

En la serie original se mencionan otros países, como Francia, Rusia y Barcelona.