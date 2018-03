New Girl, la 7ma temporada aterroriza

The Sinner comenzó en USA para más tarde llegar a Netflix, donde ha adquirido muchos más espectadores internacionalmente gracias a sus labores de distribución Ver más “The sinner”. la serie renovará por una segunda temporada

Aunque no es conocida por su histrionismo, seguramente la reina Isabel II lucharía por mantener su famoso aplomo si supiera que a la actriz que la interpreta en "The Crown" le pagan menos que al... Ver más Netflix paga menos a la reina que a su consorte en "The Crown"

Ayer se estrenó el programa de entretenimiento y uno de los más esperados por el público boliviano, “Factor X”, el cual generó muchas expectativas desde su anuncio Ver más “Factor X”: 300 jóvenes van en busca de su gran sueño