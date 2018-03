Netflix producirá serie documental sobre la temporada 2018 de Fórmula 1

La séptima y última temporada de New Girl se estrenará el próximo 10 de abril y constará de tan solo ocho episodios que pondrán punto final a las historia de Zooey Deschanel como Jess Ver más New Girl, la 7ma temporada aterroriza

A pesar de las dudas suscitadas entre algunos de los seguidores de la obra de J.R.R. Tolkien y especialmente de los entusiastas de la trilogía de Peter Jackson, parece que Amazon confía en la... Ver más El señor de los anillos, la serie podría costar 500 millones de dólares

Parece que tendremos zombies para rato. Y, además, que estos podrían internacionalizarse. Al menos, es una posibilidad que se está planteando Robert Kirkman Ver más TWD: El equipo se trasladará a otros países