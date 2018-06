La boliviana Silvana Quiroz gana el premio "Capital Emmy" en EEUU

La periodista boliviana Silvana Quiroz, que vive actualmente en EEUU, ganó el sábado el premio Capital Emmys con su programa "Silvana Quiroz Presenta", por la cobertura que realizó en Puerto Rico tras el paso del huracán María.

"Estoy muy honrada, muy feliz y bendecida" dijo la presentadora y productora.

El programa forma parte de su emprendimiento digital Zoom Latino que se difunde en Telemundo. "Es la primera vez que un medio digital en español lñogra un premio Emmy. Es distitno trabajar en tu propia empresa, te toca trabajar el triple”, explicó a Los Tiempos.

Este galardón de los The National Capital Chesapeake Bay Chapter of the National Academy of Television Arts & Sciences reconoce el trabajo destacado en televisión de varios profesionales que se desempeñan en programas de entretenimiento, noticias, documentales y deportes en Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia.

Según explica el sitio Washingtonhispanic.com, Silvana Quiroz tuvo la oportunidad de desarrollar una importante labor de investigación, documentación de historias y acompañamiento a las víctimas.

Silvana es paceña y emigró a EEUU hace 15 años. Es madre de dos niños: Mariano y Sofia.

Trabajó desde muy pequeña en varios medios de comunicación y ahora consolida su carrera en Whasington DC.

"Silvana Quiroz Presenta" fue creado a finales de noviembre del 2017 y se emite cada domingo a las 8:00 de la mañana por Telemundo.