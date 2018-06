YouTube produce una serie junto a Kirsten Dunst y George Clooney

La plataforma de videos YouTube Premium encomendó una serie de humor muy negro, coproducida por George Clooney y Kirsten Dunst, que además será la protagonista.

En alianza con dos de nombres pesados de Hollywood, la filial de Google muestra que quiere jugar en las grandes ligas junto con otros gigantes como Netflix, Amazon y Hulu, en este mercado con series de alta gama y producciones audiovisuales.

Apple también anunció programación.

La serie, titulada "On Becoming a God in Central Florida" (algo como "Sobre convertirse en Dios en el centro de Florida"), está prevista para el año que viene. Ambientada en los años 90, se enfoca en el culto estadounidense al emprendimiento y la búsqueda del "sueño americano" por parte de una mujer joven.

La plataforma de video, que cambió su nombre de YouTube Red, ya tuvo un primer éxito con la serie "Cobra Kai", inspirada en las películas de "Karate Kid". El primer episodio fue visto 40 millones de veces, impulsando a la empresa a ordenar una segunda temporada.

YouTube Premium, lanzado a finales de 2015, incluye igualmente una plataforma de música y espera que reformule el modelo de negocios de la compañía, basado hoy casi exclusivamente en la publicidad.