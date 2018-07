Vojko Cruz, el boliviano que llegó a los sets de la serie de Luis Miguel para actuar

Todos estamos enganchados en Netflix con la serie de Luis Miguel y lo estaremos más con la noticia de que el boliviano Vojko Cruz apareció en reiteradas oportunidades en la serie. Así lo afirmó Sociales El Deber, que se comunicó con el joven modelo y ahora actor.

“Desde Ciudad de México Vojko le contó a El Deber que aparece en el episodio cuatro durante la boda de Yuri. Y recuerda que ese instante fue rodado en el afamado hotel Sheraton. También salió en un 'after' que se realizó cuando Luis Miguel (niño) gana el Grammy. Y por tercera vez apareció en la teleserie cuando Érika (Camila Sodi) invita a Luis Miguel (Diego Boneta) a una fiesta de disfraces. Allí Vojko viajó con todo el equipo hasta Acapulco y se vistió de Aladino. Todo ello sucede en el capítulo 10 que se estrenó el domingo 24 de junio”.

El boliviano publicó hoy en sus redes sociales una fotografía y un video en formato “boomerang” con el siguiente mensaje: “Hace meses, con look ochentero para grabar en la serie de Luis Miguel... A ver si me encuentran en el capítulo donde se casa Yuri”, en el cual recibió felicitaciones y más de una centena de “likes”.

Según el diario cruceño, Vojko llegó a la capital azteca en octubre de 2017. "En esa época todavía no pertenecía a Paragon Model Management. Estaba recién llegando a México y mis primeros trabajos eran como modelo independiente. Entonces unos amigos me pasaron el dato de una serie con Diego Luna que se llama Girasol y así empecé a conocer más personas. Eso llevó a que me eligieran para Luis Miguel, la serie", relató.

Son gratas noticias saber que compatriotas nuestros se destacan en medios internacionales, primero fue Eloísa Gutiérrez y ahora el chuquisaqueño Vojko.

https://www.facebook.com/vojkocv?fref=nf