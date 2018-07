El futbolista Carlos Tevez tendrá su serie biográfica

Nada que envidiarle a Luis Miguel, la serie del momento que tiene al "Rey Sol" como protagonista y es boom en Latinoamérica.

La historia que prepara Telefe, tendrá al "Rey de La Boca" en el centro de la escena: Carlos Tevez. Después del éxito de "Sandro de América", que el canal emitió durante el verano, el mismo director, Adrián Caetano, fue convocado para meter mano en una gran historia de vida: la del chico de Fuerte Apache que se vuelve ídolo de Boca Juniors.

Las grabaciones están previstas para septiembre. La idea es ahondar en el camino del muchacho nacido el 5 de febrero de 1984 y criado en el Ejército de Los Andes. Carlos Alberto Martínez, así se llamaba en un principio, sufrió un accidente doméstico a los 10 meses. Una olla de agua hirviendo cayó en su cuerpo, por lo que sufrió graves quemaduras que hoy son visibles cicatrices.

Con el fútbol como gran pasión, se inició en las inferiores del Club Atlético All Boys. Fue entonces que cambió su apellido. Muchos creen que la modificación en el DNI se debía a un conflicto entre All Boys y Boca, pero el año pasado el propio Tevez contó su dura historia: "Mi madre verdadera me tuvo a mí y mi viejo murió antes que yo naciera. Mi vieja se volvió loca, en un barrio donde está la delincuencia y la droga, y ella no me pudo criar", detalló el jugador de Boca.

"Como ella no me podía criar, me agarró mi tía y me llevó con ella. A ella le digo madre y a su marido le digo papá", explicó.

"Yo fui a la escuela en el barrio. Cuando estaba en Inglaterra aprendiendo inglés, me decían que teníamos que estudiar los verbos y yo les decía '¿qué verbos?'. Para que se den cuenta: hice hasta octavo grado sin leer", confesó.

"Cuando me preguntan qué hubiese sido si no era futbolista, respondo albañil o cartonero. Mi escuela fue la calle. No tuve la enseñanza de sentarme con un profesor".

Su paso por Corinthians, por el West Ham United, por el Manchester United, por el Manchester City, su aterrizaje en Juventus, sus regresos a Boca. Todo eso quedará retratado por el ojo de Caetano.

La interrogante es quién será el protagonista: es probable que por casting se elijan "tres Tevez": un niño, un adolescente y un adulto.