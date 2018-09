Fonzie, Dios, diversidad y propuesta matrimonial: momentos clave de los Emmy

LOS ÁNGELES |

En las tres largas horas de la ceremonia de los premios Emmy, destacan -entre los discursos de agradecimiento y alguna que otra broma política- una propuesta matrimonial, referencias a Dios, discursos sobre diversidad y el triunfo del veterano Fonzie.

Aquí algunos de los momentos más destacados.

"¿Te casas conmigo?"

Los ratings de los Emmy pueden haber registrado un aumento luego de que uno de los ganadores propusiera matrimonio a su novia durante la ceremonia.

Glenn Weiss, quien recibió el premio de mejor director de un especial de variedades ("The Oscars") dejó estupefacta a la audiencia durante su discurso de aceptación cuando le lanzó a Jan Svendsen: "¿Te preguntas por qué no te llamo 'mi novia'? Porque quiero llamarte 'mi esposa'," dijo entre vítores, aplausos y algunas lágrimas entre la audiencia.

While accepting the Emmy for outstanding directing for a variety special, #Oscars director Glenn Weiss proposes to his girlfriend… and she says yes. #Emmys pic.twitter.com/FcyUipMlx1

— Hollywood Reporter (@THR) 18 de septiembre de 2018