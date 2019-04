“Avengers” y “GOT”: consejos prácticos para evitar los “spoilers”

Algo que tienen en común “Game of Thrones” y “Avengers” es que tanto en la serie como en las películas nada es permanente. Los que parecen ser los protagonistas principales pueden morir en cualquier momento y los enemigos pueden volver y/o convertirse en aliados.

Otro punto en común -y el más importante- es que los fans de ambas producciones esperan con ansias los días de estrenos. “Game of Thrones” se estrena el domingo 14 de abril, mientras que “Avengers: Endgame” llega a varios territorios la semana del 22 al 28 de abril -en Bolivia se estrena el 25- y si por alguna razón no podrás verlas, te dejamos algunos consejos para no caer con los “spoilers”.

Intenta verlas lo antes posible

Con “Game of Thrones” te recomendamos ver el episodio lo más pronto posible luego del estreno. Es necesario mencionar que no todos tienen acceso a televisión por cable y optan por comprar la temporada completa luego de algunas semanas. La app HBO GO está disponible para PC, Mac, Android y iOS.

En el caso de “Avengers: Endgame”, lo ideal sería conseguir una entrada para la función de medianoche. No obstante, todas las entradas se agotaron.

Cuidado con internet

La opción más segura sería no conectarse a internet hasta ver “Avengers: Endgame”, pero esto no es tan sencillo, pues su estreno anticipado en otros territorios te obligaría a estar incomunicado digitalmente por varios días.

En el caso de HBO podría haber filtraciones como en la temporada 7.

En Twitter existe la opción “palabras silenciadas”, a la cual se accede por medio de “configuración y privacidad” (escritorio) o al dar clic al engranaje de la pestaña de notificaciones. Allí colocas los términos que no deseas leer, como #Avengers, #AvengersEndGame, #Vengadores, #Thanos, #GameOfThrones #JuegodeTronos, etc.

Por si esto fuera poco, hay que tener cuidado con los comentarios. Con todos los comentarios. No importa si lees una noticia en redes sobre el alza del tipo de cambio, pues en la sección de comentarios alguien puede haber colocado el mayor de los “spoilers”. Un verdadero ataque a traición.

Marcelo Durán, comunicador y experto en marketing, explica que en la nube existen dos escenarios:

“Hay gente que es muy respetuosa y que no va a andar posteando ni diciendo nada, gente que le gusta, que disfruta y que comparte el entusiasmo de la película, pero el problema está en los que no son tan respetuosos -y lastimosamente son varios- que van a terminar comentando y posteando. Creo que ahí hay que tener cuidado, con la selección de amigos y contactos que vayas a tener para hacer este tipo de filtro”.

Cuidado con la vida real

Dejar de usar tus redes sociales no es un método 100% efectivo para evitar “spoilers”, pues todavía te queda afrontar la vida real. En tu centro de trabajo o estudios lo más probable sea que alguien haya ido a la función de medianoche y tienes que estar preparado para huir de esa persona.

En resumen, si no podrás ver la película y la serie en su estreno ni dejarás de revisar tus redes, que la fuerza te acompañe.