10 extrañas tradiciones de Navidad alrededor del mundo

De acuerdo a la tradición, la víspera de Navidad se celebra con una cena, en familia y amigos y, cuando llega medianoche, se entregan presentes para celebrar el nacimiento de Jesús.

Aunque a veces parezca que estas fechas se viven por igual y con las mismas tradiciones en todo el mundo, todavía quedan lugares que conservan sus propias celebraciones navideñas, en algunos casos bastante peculiares.

Entérate de alguna de las celebraciones más extrañas a lo largo y ancho del globo.

01 Nochebuena, mejor al natural (Estonia)

En Estonia se celebra una de las costumbres más peculiares de Navidad, sobre todo si se tiene en cuenta la temperatura: la sesión de sauna de Nochebuena. A simple vista podría parecer una tradición con encanto, pero en realidad no es apta para todo el mundo ¡y menos aún para los pudorosos! Mientras en la mayoría de países las familias se reúnen en torno a la mesa para brindar y disfrutar de la cena, las familias de Estonia prefieren reunirse en la sauna para desnudarse y sudar en la noche de Navidad. Eso sí, todos juntos, porque si no, no sería un festejo navideño.

02 Esculturas de rábano (México)

México no se queda atrás con una peculiar tradición realizada en Oaxaca. El 23 de diciembre se celebra en el Zócalo de la ciudad la llamada “Noche de los rábanos”. Éste es un concurso donde se fabrican figuras y escenarios inspirados en la Navidad fabricados con rábanos de más de 20 centímetros de longitud. Nacimientos, ángeles, iglesias y muchos otros símbolos navideños son las típicas escenificaciones que uno puede encontrar en la exposición. Las figuras se exponen en la calle y la noche termina con música, fuegos artificiales y, por supuesto, la premiación de los ganadores.

03 Aventar zapatos (República Checa)

En muchas bodas alrededor del mundo se lanza un ramo para averiguar quién será la siguiente chica en caminar hacia el altar. Los checos optaron por seguir una tradición similar, sólo que en épocas navideñas y sin flores. Así, las chicas solteras podrán predecir si el año que viene contraerán matrimonio. Consiste en que éstas salen de su casa y se colocan de espaldas a la puerta, lanzando un zapato por encima de su hombro derecho. Si el zapato cae con la punta hacia la puerta quiere decir que la mujer contraerá nupcias al año siguiente. Por el contrario, si es la parte del tacón la que mira a dicha puerta, tendrá que esperar otro año más.

3_pag_8_www.diosesbueno.com_.jpg 04 Arañas en los árboles (Ucrania) Archivo

04 Arañas en los árboles (Ucrania)

Cuando en otros países acostumbran colgar esferas y efigies religiosas en los árboles de Navidad, los ucranianos decoran sus árboles con arañas y telarañas. El origen de esta práctica viene de una antigua leyenda. Ésta cuenta que una vieja mujer era tan pobre que no podía permitirse decorar su árbol. La mañana de Navidad, la mujer se levantó sólo para encontrar que una araña había adornado el pino con una brillante y hermosa telaraña. Cuando la primera luz del sol tocó la telaraña, ésta se convirtió en hilos de oro y plata, por lo que la mujer y sus hijos no volvieron a pasar por problemas económicos jamás.

6_pag_8_s.yimg_.com_.jpg El Santa malo (Austria) Archivo

05 El Santa malo (Austria)

San Nicolás no trabaja solo. Según los austríacos, Papá Noel tiene un cómplice malévolo que castiga a los niños: el Krampus. De acuerdo a la tradición, los hombres se disfrazan de esta criatura demoníaca y asustan a los pequeños por las calles durante las festividades. El Krampus ha alcanzado tal popularidad que hasta le hicieron una película de terror en 2015.

06 Atar a los papás (antigua Yugoslavia)

Tiene lugar dos días antes del 25 de diciembre. Los niños y niñas de los países balcánicos se acercan sigilosamente hasta sus madres y les atan los pies al grito de: “Día de la madre, día de la madre, ¿quédarás para que te dejemos en libertad?”. Las mamás se lo toman como muestra de afecto y les dan regalos a cambio de su libertad.

Días después, los pequeños repiten la estrategia con su padre, que les colma de más presentes.

07 Brujas de Navidad (Italia)

Aunque las brujas suelen ser asociadas con Halloween en muchas partes del mundo, a los italianos les gusta darle un toque diferente. La Befana es una bruja buena que suele repartir juguetes y dulces a los niños un día antes de la noche de epifanía (el 6 de enero).

Se cree también que esta “bruja de Navidad”, como es normalmente conocida, vuela en una escoba y antes de salir de las casas de los niños que visita, barre el suelo para ahuyentar los problemas durante el resto del año. A diferencia de Santa Claus, esta señora prefiere que le dejen un vaso de vino en lugar de leche y galletas. Con el vino que tienen en Italia, no la culpo.

08 Esconder las escobas (Noruega)

En las vísperas de Navidad todas las brujas y espíritus diabólicos salen de sus escondrijos, según cuenta la leyenda en Noruega. Es la noche en la que las brujas desempolvan sus escobas y salen a volar durante toda la noche, desafiando a la oscuridad y al frío. Por eso la tradición manda que las mujeres escondan todas las escobas y fregonas esa noche, para evitar que alguna bruja las robe. Por su parte, los hombres —sólo los más valientes— salen a la calle y disparan al aire para ahuyentar a los espíritus malignos.

09 Papanoeles olímpicos (Suiza)

En el pequeño pueblo de Samnaun en Suiza se celebra ClauWau, también conocido como el Campeonato Mundial de papanoeles. La competición es algo así como unos juegos olímpicos de invierno, con la diferencia de que todos los participantes van vestidos de Papá Noel.

Las pruebas son de lo más variopinto, desde carreras con raquetas de nieve, hasta concurso de galletas de jengibre.

Pero quizá la competición más pintoresca de estos juegos sea la que llaman “escalada”. Los papanoeles cargan con grandes sacos llenos de juguetes sobre el hombro, corren hasta las casas, llaman al timbre y trepan hasta la chimenea.

10 Visita de las momias (Letonia)

A los letones les gusta celebrar la Navidad como si fuera Halloween. Adultos y niños se disfrazan de momias y van en familia por las casas, pidiendo y recibiendo regalos. A cambio, obtienen la bendición.