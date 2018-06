¿Padres tóxicos? cinco claves para no serlo

El desarrollo y madurez de los niños en el aspecto físico, social y, sobre todo, emocional dependen directamente de la integración con su entorno y relación con su padre y madre.

Es muy importante que vivan en equilibrio, entre el afecto, las normas y hábitos impuestos por el papá y mamá.

Estas consideraciones generales las plantea Germán Burgoa, quien junto a Elizabeth Reque, ambos psicólogos, revelarán algunos aspectos que pueden ayudarnos a no ser padres tóxicos a la hora de educar a nuestros hijos.

1 Evitar ser tóxicos

Se recomienda evitar la manipulación, descalificación, el maltrato, la falta afectiva y el abandono. Paradójicamente, la sobreprotección y permisividad también es son características propias de padres tóxicos por no ser capaces de formar, poner límites y educar a sus hijos.

Crecer con padres tóxicos produce en los niños baja autoestima, inseguridad, depresión, ansiedad y hasta adicciones. Consecuencias graves que se instauran en la infancia y que tienden a repetirse en la vida adulta.

2 Decir la verdad

Los problemas cotidianos deben ser tratados de acuerdo a la edad y las características de cada niño. Empero, no debe deformarse la verdad. Por ejemplo, si la familia pasa por un divorcio es importante que el niño lo sepa, pero de una forma adecuada y en el momento oportuno.

No mentir diciendo que el padre está de viaje o que está trabajando. "Esto no ayuda al niño a responder sus miedos y dudas y empeorará su estado emocional", señaló Burgoa.

La misma actitud es recomendable con el tema de la muerte, es preciso usar las palabras adecuadas para que entienda y se le ayude a superar la pérdida.

El niño debe aprender a superar por sí mismo los problemas, así fortalece su estructura emocional y se convierte en una persona saludable, responsable de sí mismo, mejor adaptado y con la capacidad de resolver las dificultades que la vida le plantee. Así, tendrá una buena percepción de sí mismo y, sobre todo, una autoestima equilibrada y fuerte. "Recordemos que la autoestima no es un concepto sino más bien una vivencia", dijo el profesional.

3 No culpar

Los padres pasan por situaciones difíciles ya sea de pareja, económicos o laborales, pero de ninguna manera se debe hacer sentir que es por culpa de los hijos.

No deben ser "mini adultos". Una manera sana de enfrentar dificultades es moderarse para salir de la mala situación y seguir adelante, indicó Reque.

4 Ser imperfectos

Los padres tóxicos siempre se muestran perfectos, ocultan sus miedos y sus fracasos. Esto sólo hace creer a los hijos que nunca podrán cumplir con las expectativas que se tienen respecto a ellos. Sentirán vergüenza de sus limitaciones.

Los padres deben mostrarse auténticos, pueden equivocarse y lo reconocen; tienen miedos pero los afrontan.

5 Calidad y cantidad

Los padres tóxicos creen que es mejor la calidad que la cantidad. Pero, los niños necesitan tiempo y atención en calidad y cantidad.

"No se puede desatender a los hijos todo el año y tratar de compensar con tan solo un viaje de vacaciones de una semana. No basta con decirles que se los quiere por teléfono y no estar cuando más lo necesitan", manifestó Reque.

foto_2_pag_vane.jpg Consecuencias. Los malos tratos causan estragos en el futuro de sus hijos. NEO STUFF

MÁS SOBRE EL TEMA

Padres sanos

Los padres emocionalmente sanos tendrán relaciones equilibradas con sus hijos.

Evitar delegar roles

Lo mejor es que no sean terceras personas las que se ocupen de la educación de los hijos.

No usar la violencia

La educación no precisa violencia física, verbal ni psicológica.

La sobreprotección daña

Casi al igual que el abandono, no dejar que los hijos desarrollen sus capacidades provoca efectos negativos para su vida adulta. Evitar mimos que también perjudicarán a que ellos sean autosuficientes.