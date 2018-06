Norman: "Tengo la proyección de ser un ícono gay para el mundo"

A propósito del Día del Orgullo Gay, hay que reconocer que aún existen acciones que refuerzan los tabúes, la ignorancia y, en definitiva, la lacra que gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero cargan consigo desde siempre.

Y sí, hace falta reclamar (la libertad sexual, la no violencia, el respeto, etc.). Y hoy, que es Día del Orgullo, cuya noción básica se basa en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, tenemos en este espacio a Norman Soria, un "makeup artist" muy cotizado que, a pesar de todo y de todos, salió del armario muy decidido, seguro y con hambre de alcanzar sus éxitos. Claro, no todo fue color rosa.

No me bastó con pasarla de maravilla mientras Norman me maquillaba; era necesario profundizar un poco acerca de su experiencia y, así como es él, aceptó encantado responder algunas preguntas para este medio.

-¿Cuándo descubriste que eras gay?

-No sé si la palabra correcta es “descubrí”, sino “acepté” que era gay y fue a los 14 años.

-¿Cuál fue la experiencia más fuerte que tuviste durante esa aceptación?

-Fue que mi familia lo vaya notando y que te den indirectas súper despectivas y ofensivas sobre los gays y me pongan en mi primera alerta.

-¿Ha sido difícil para ti expresar tus emociones y sentimientos públicamente?

-Claro que ha sido súper difícil expresar mis sentimientos y emociones. Con mi pareja formal nos agarrábamos de la mano y/o nos dábamos un beso y eso la gente en las calles no lo tolera, se paran autos y personas para insultarnos y demostrarnos su enojo hasta querernos pegar. Y en las redes sociales todo tipo de insultos y amenazas.

-¿Qué podrías decirles a aquellas personas que aún no se animan a mostrarse cómo realmente son y que por miedo a la discriminación ocultan sus preferencias sexuales?

-Yo, por experiencia propia, puedo decirles que entiendan que no es nada fácil, pero que sí se puede y que lo hagan de la mejor manera, con respeto hacia los demás, con educación y demostrando que el ser homosexual o Lgtbi no tiene porqué ser diferente ni ofender a nadie.

-Hay quienes dicen que las personas con diversidad sexual provienen de familias con separaciones o violencia. ¿Qué opinas sobre esto?

-Puedo decir que conozco a miles de personas Lgtbi que tienen familias unidas, a sus padres en una buena relación o que sólo tienen un padre o madre y todo tipo de familias con o sin violencia, que evidentemente existe en todas las familias, y sus diversas culturas y creo que antes que violencia o separación está la educación.

Diría que es totalmente falso porque ¡un gay no se hace, sino se nace!

-¿Qué piensas de la homofobia?

-Pues que es parte de la ignorancia y falta de información. Además, bien sabemos todos y está demostrado que algunos se escudan en la homofobia porque son gays y aún no han salido del clóset por miedo al rechazo y a la discriminación social.

-Participaste de un certamen de belleza y te llevaste el título de Miss Cochabamba Transformista 2017. ¿Cómo te animaste?

-Participé y gané en el Miss Cochabamba Transformista 2016 y el Miss Bolivia Gay 2016. Me animé porque dentro de la cultura Lgtbi está el transformismo o transformista (hombre que se caracteriza como mujer eventualmente, para eventos o shows, pero que mantiene su posición de gay varón) y es un concurso muy popular que además te da como un plus de belleza, por así decirlo, dentro nuestra población donde se proyectan y se desarrollan talentos increíbles como el maquillaje, las pelucas, ropa, pasarela, etc. Y creo que para un gay es algo que tiene que pasar para poder desarrollar mucho más su decisión de cómo querer proyectarse hacia el resto.

-Te vemos luciendo vestidos, tacones y maquillajes increíbles, ¿es parte de tu rutina?, ¿cuándo lo haces?

-No es parte de mi rutina porque no soy travesti, yo sólo lo hago cuando me invitan a un evento TLGB o cuando subo tutoría de "makeup" para mis fans y seguidores. Esto me ayuda a desarrollar un poco más mi profesión de estilista.

-¿Cómo crees que aportas en este movimiento constante por los derechos Lgtbi en Bolivia?

-Desde que me acepté como gay, tengo el pensamiento y la proyección de ser un ícono gay para el mundo, de desmontar y quitar el cliché de que la homosexualidad tiene todo lo malo. Quiero demostrar y hacer notar que somos seres humanos y que no es un defecto, si no una virtud de gente fuerte y guerrera que a pesar de que lleva un peso y un maltrato constante además de humillaciones y todo lo demás, salimos adelante y somos un ejemplo para nuestra población.