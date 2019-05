Servicios: Asesoramiento legal integral

“Cuando un cliente viene a Reinicke Ostria, no contrata un abogado, sino un estudio jurídico donde más de un abogado va a analizar su caso y se le garantiza un buen asesoramiento. Se le va a brindar un apoyo integral, creemos que esa es la clave de nuestro triunfo”, afirma uno de los socios propietarios de la firma, Gody Reinicke, sobre la línea y lógica de trabajo del estudio.

Agregó que puede asegurar esta calidad de servicio a partir de la experiencia de los integrantes del equipo —20 años de ejercicio profesional en su caso y el de su hermano Erick— y la especialización de cada uno en las diferentes áreas del derecho, con maestrías, posgrados y cursos permanentes de actualización y capacitación.

La firma actualmente cuenta con al menos 15 profesionales: los cuatro hermanos Reinicke Ostria, que son socios y propietarios; tres abogados asociados, y seis junior, cada uno de ellos con especialidades diferentes en universidades de prestigio tanto en el país como en el exterior.

Si bien la firma empezó consolidándose como líder en el respaldo jurídico en todo lo que es derecho de propiedad horizontal en el país, con su especialización en derecho municipal, derecho propietario, saneamiento del derecho propietario y transacciones inmobiliarias, poco a poco fue ampliando sus especialidades y experiencia en casi todas las otras áreas.

El bufete tiene grandes logros en derecho laboral, en el apoyo tanto a empresas como trabajadores; en seguridad social, la presentación de amparos constitucionales, en derecho tributario, penal, y principalmente, en derecho corporativo (civil, comercial, constitucional, tributario, arbitraje y conciliación y otros).

“Lo fuerte del bufete, y es una de las razones por las cuales está creciendo, es que cuando requieren nuestros servicios están contratando un estudio, un equipo de abogados multidisciplinarios que ten van a derivar al especialista en el caso dentro del mismo estudio. Si tiene dos cosas diferentes, un abogado atenderá un tema y el otro especialista, el otro. Es una diferencia que tenemos”, resaltó Gody Reinicke.

Erick Reinicke agrega que el derecho es como la medicina: todos egresan como galenos generales, pueden reconocer una dolencia, pero no van a poder tratarla y resolverla porque se requiere la intervención de un especialista. En el derecho se titulan todos como abogados, pero con estudios de posgrado y la práctica se especializan en un área, “una exigencia cada vez mayor por la complejidad de los temas y los cambios continuos en las normas”, señaló.

Por eso, agregaron que otra de las fortalezas de la firma es que el equipo de abogados —todos en absoluto— constantemente se está capacitando y especializando tanto afuera, en entidades de estudios superiores, como internamente. “Entre nosotros, tenemos cursos semanales internos y reuniones de análisis para que cada uno pueda ir especializándose en una rama y tocar nuevos temas, porque todo el tiempo las cosas van cambiando”, explica Gody Reinicke.

Se da una fusión y complementación entre la experiencia de los socios y el ímpetu y la energía del personal joven, lo que les permite asegurar una atención de calidad y continua innovación. “Nuestro objetivo no es dar asesoramiento sólo por asesor a los clientes, sino brindar una atención especializada, estudiar sus casos, los pros y contras, para que luego el cliente tome la decisión correcta, no entre a un litigio sólo por litigar, porque si pierde no sólo sale perjudicado el cliente, sino que también afecta el prestigio de la firma”, dijo.

“Los resultados de los casos atendidos, a favor de nuestros clientes particulares y empresas, son nuestra mejor carta de presentación”, resaltó Enrique Reinicke, otro de los socios de la firma, al mencionar que atendieron casos que comprendían varias jurisdicciones de diferentes países (Estados Unidos, Costa Rica, Paraguay, Inglaterra, Colombia y Bolivia) y en otros se sentó nueva jurisprudencia con las resoluciones dictadas por los jueces.

El estudio atiende todo tipo de casos, excepto sustancias controladas y delitos sexuales, “eso por un tema de principios”, precisa Erick Reinicke.

SOCIOS

profesionalismo y excelencia

dsc_9445.jpg ERICK REINICKE OSTRIA PABLO RIVERA

ERICK REINICKE OSTRIA

Experiencia y estudios: 20 años de ejercicio profesional. Maestrías en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, y en Derechos Humanos.

Especialidades: Derecho corporativo, derecho a la propiedad horizontal, transacciones internacionales y derecho familiar.

dsc_9470.jpg GODY REINICKE OSTRIA PABLO RIVERA

GODY REINICKE OSTRIA

Experiencia y estudios: 20 años de ejercicio profesional.

Especialidades: Derecho societario, derecho marcario, propiedad intelectual, derecho civil y derecho penal.

dsc_9484.jpg ENRIQUE REINICKE OSTRIA PABLO RIVERA

ENRIQUE REINICKE OSTRIA

Experiencia y estudios: 18 años de ejercicio profesional. Posgrados en derecho del trabajo, derecho procesal penal y derecho procesal civil. Maestría en Educación Superior. Especialidades: Derecho corporativo, laboral y beneficios sociales, seguridad social, derecho transaccional y tributario.

dsc_9459.jpg BENJAMIN REINICKE OSTRIA PABLO RIVERA

BENJAMIN REINICKE OSTRIA

Experiencia y estudios: 4 años de ejercicio. Posgrado en negociaciones comerciales, maestría negocios internacionales y derecho económico y certificación en Arbitraje Internacional y Resolución de Conflictos. Especialidades: Derecho corporativo, transacciones internacionales e inversión extranjera.

dsc_9476.jpg ARIEL MEJÍA MALDONADO PABLO RIVERA

ARIEL MEJÍA MALDONADO

Experiencia y estudios: 20 años de ejercicio profesional. Posgrado en asesoría legal de empresas y docencia universitaria. Maestrías en derecho empresarial y en ciencias penales y criminológicas.

Especialidades: Derecho penal, derecho financiero y corporativo.