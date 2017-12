Historias niños, santos y sus restauraciones

Marcelo Antezana es un hombre satisfecho consigo mismo. “Todo lo que he querido lo he hecho: quería ser tripulante del Lloyd Ver más Marcelo Antezana: “Todas las personas tienen un don y a veces no lo descubren...”

Aquello que podemos comprender por medio de la razón, lo llamamos conocimiento, y aquellas cosas que no podemos justificar por medio de la razón Ver más “Por conocimiento o por intuición…”

Escribo desde el aeropuerto de El Alto. He sido invitada por La Coordinadora de la Mujer, cuya directora es Mónica Novillo, a un laboratorio de ideas que pretende generar pensamiento estratégico... Ver más Laboratorio de ideas para “parir” cambios necesarios