Bolivianos allá, chilenos aquí viviendo en la otra frontera

Tal vez algunos bolivianos y chilenos no sean capaces de ubicar La Haya en un mapa, pese a la atención que le otorgan los medios de comunicación al conflicto marítimo, pero de lo que sí podrían hablar sin chistar, es de sus vínculos que traspasan fronteras haciendo caso omiso a las continuas situaciones de tensión diplomática internacional. Esto, porque no existe en América Latina dos países más integrados como Bolivia y Chile, en cuanto a sus relaciones humanas.

Unos 31.000 bolivianos han cruzado la frontera para radicar en el país vecino motivados por los salarios y buscando ampliar su formación profesional, mientras que más de 500 chilenos se encuentran actualmente estudiando en Bolivia, algunos de ellos se sorprenden al conocer los detalles sobre el conflicto con Chile.

Francisco Gonzales (22) es de Iquique y Andrés Martínez (19) de Arica, ambos decidieron estudiar en Bolivia porque en términos de costos hay una diferencia estratosférica en relación a su país. En una universidad chilena, estudiar la carrera de Medicina demanda una inversión anual de Bs 64.180 (6.418.000 pesos chilenos), adicionalmente, deben pagar una matrícula de 1.200 Bs (120.000 pesos chilenos). En Bolivia, los costos son desde Bs 10.000 a 21.000 (cerca de 2.000.000 de pesos chilenos). Una ventaja económica que los hizo cruzar la frontera y terminar con una serie de prejuicios.

“En Chile no se nos habla de la historia como acá les enseñan y uno se imagina Bolivia como poco desarrollada, pero no es así. Sigo poco el conflicto en La Haya porque no es tema. Además, los bolivianos son gente cariñosa, amable, siempre con la sonrisa en los labios y ayudando en todo”, dice Francisco.

“A mí me parece que Bolivia no se vende bien, en Chile sabemos poco pese a estar tan cerca. Nunca vine de vacaciones hasta que escuché por otros compañeros que estudiar aquí, era lo mejor. Y lo es”, agrega Andrés.

Se sorprenden con una Bolivia que no conocían y con una calurosa acogida de parte de sus compañeros y la sociedad. Nunca se han sentido discriminados, aseguran, y la demanda contra Chile en La Haya tampoco los ha afectado.

“No pasa de una talla que a veces te tiran los docentes o los amigos. ‘¡Ya pues chilenooo, devuelve el maaarrr!’, y yo digo: ‘dele doctor, mi parte es suya, poh! ’”, dice Andrés.

Lejos de molestarse con las bromas, los jóvenes chilenos reunidos para esta entrevista dicen estar felices con su vida en Bolivia, y planean a futuro regresar muchas veces cuando terminen los estudios de pregrado. Son parte de los cientos de estudiantes que cruzan la frontera para formarse en Medicina, Arquitectura, Ingeniería y otras ciencias exactas.

Según reportes oficiales, los chilenos radican en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Tres de las capitales motor económico del país, buscando insertarse empresarialmente, estudiando, disfrutando del clima, el turismo y como destino para formar una familia.

dsc_0880.jpg EMBAJADORES DE BOLIVIA Alex, Cecilia, Marcelo, Nicolás y Renato Vargas Jiménez viven en Chile hace 31 años. Cortesía de los entrevistados

¿Pero qué pasa en Chile?

Los bolivianos inmigrantes radican en el norte y en Santiago, principalmente, donde estudian y realizan labores de distinto tipo.

El Dr. Armando Ortiz Pommier, neurocirujano y director docente de la Clínica Las Condes en Santiago, lleva 30 años afuera. Casado con Mónica Demeure, ambos cochabambinos, es papá de dos jóvenes chileno - bolivianos. Se fue buscando una formación de postgrado en un centro de excelencia, un camino que muchos profesionales siguen por la ausencia de oportunidades en Bolivia. La discriminación se siente en Chile, pero desaparece.

“Es una condición que nos sucede a todos en algunas circunstancia de nuestras vidas, lo complejo de la discriminación es cuando es permanente o prolongada y de esta última tengo que decir que no he vivido una adversidad tan brutal como esa. La sentí alguna vez en el ámbito laboral académico”, señala.

Patricia Zenteno, casada con Jaime Brianson Valderrama, ambos cochabambinos, lleva 13 años en Chile. Ella es pedagoga y él, químico. Trabaja en el área técnica de Coca Cola Chile. Sus dos hijos son bolivianos, pero ya sumidos en la cultura chilena y disfrutándola.

“No hemos sentido discriminación, pero reconocemos que estamos en una situación privilegiada al haber llegado al país con trabajo y muchas ventajas que no todos tienen. La demanda contra Chile en la Haya suele ser tema de conversación y hasta de bromas en reuniones sociales, pero siempre en un marco de respeto mutuo”, asegura.

Familias mixtas, amores cruzados

El Dr. Gonzalo Antezana, médico cardiólogo, trabaja en la Clínica Indisa y en el Hospital Clínico San Borja-Arriarán en Santiago, lleva 21 años en Chile. Se fue para especializarse y terminó casándose con una colega chilena, Lissete Segovia, con quien tienen tres hermosas niñas que visitan Bolivia con frecuencia.

“Mi familia ha aprendido a comer nuestros platos, los picantes, les gusta mucho nuestra tierra, nuestros bailes, algunas tradiciones como el Carnaval. Y la verdad es que no dejo que mis hijas olviden, en ningún momento, que la mitad de la sangre que corre por sus venas es boliviana”, dice, asegurando que el éxito de sus 18 años de matrimonio es esta posibilidad de querernos sin prejuicios y con total entrega.

Cecilia Jiménez Zerain, Directora de una sucursal del Servicio de Kinesiología de Integra Médica, casada con Alex Vargas Ballester, ambos bolivianos de Santa Cruz y La Paz, llevan 31 años en Santiago.

“Cuando arribamos, habían pocos migrantes bolivianos, pero las personas siempre cordiales. Poco a poco se desarrolla un sentidode pertenencia, más cuando nacen tus hijos. Ellos nunca fueron discriminados por tener papás bolivianos. Todos somos embajadores de Bolivia y hacemos conocer nuestro país a través de nuestras diversidades en acentos y gustos. ¡En Chile aman nuestras salteñas!”, cuenta.

image2.jpg FRONTERAS IMAGINARIAS La familia Caprioglio hace su hogar en dos países enriqueciendo su cultura. Cortesía de los entrevistados

¿Qué pasa en este lado?

En Santa Cruz, Cristian Caprioglio es un exitoso empresario. Llegó en 1984 con su padre, que emigró por razones políticas. Está casado con una boliviana divina, Alejandra Plaza, y tienen una niña que es campeona de triatlón. Dedicado al rubro de importación y distribución de productos de consumo masivo, su empresa ha tenido un crecimiento constante. Ser chileno nunca ha sido un problema.

“Estoy muy contento y agradecido con este país y su gente porque me han acogido muy bien y he encontrado buenas oportunidades. Ya soy parte de esta linda tierra, me siento un boliviano más”, dice.

Lucio Zabalaga lleva 34 años en Bolivia, casado con chilena y padre de dos jóvenes boliviano - chilenos, es propietario de La Fuente el 14 en Cochabamba, lugar por excelencia para comer un Barros Jarpa, un Barros Luco, un Loco Palta o un Chacarero, sándwiches chilenos que llevan entre los asiduos a su local.

Desde que llegó, ha notado el aumento significativo de compatriotas chilenos que se vienen buscando la calidad de vida que se tiene en Bolivia, diseñadores, médicos, empresarios en general. Asegura que la demanda en la Corte Internacional de La Haya no ha cambiado la relación entre chilenos y bolivianos.

“Hay temas que no están en nuestras manos para debatir, cada uno tendrá su propia posición, pero como comercio y empresa las condiciones están dadas; como familia, hemos sido y somos felices aquí. Estuve en Viña el año pasado y amo mucho a mi país, pero ésta también es mi patria y de mis hijos nacidos aquí”, dice con un marcado acento chileno que no se le ha ido.

María José, hija de Lucio y Esther, como boliviana – chilena, tampoco se siente afectada por las circunstancias que marcan las relaciones entre los países. “Cuando era niña, sentí mucho rechazo en la escuela, me llamaban chilena y nací en Cochabamba. La pasé mal esa época porque el tema marítimo es fuerte a esa edad, pero ya en secundaria, todo cambió. Tengo los mejores amigos y aman a mis padres chilenos. He vivido ambas culturas con intensidad. ¡Como pastel de choclo, humintas al igual que un pique con locoto!”, dice, hoy flamante egresada de Comunicación Social y preparando un viaje al vecino país para su especialización.

dsc_1000.jpg BOLIVIANAS ORGANIZADAS En Santiago, las bolivianas tienen una red activa desde el voluntariado. Cortesía de los entrevistados

Haciendo Patria en Chile

Las historias que se escuchan sobre los que se fueron a buscar nuevas oportunidades y las encontraron alientan a otros a seguirles, pero uno nunca olvida sus raíces ni a su gente. Muchos bolivianos insertos profesionalmente y con éxito en Chile, tienden una mano.

“Nos buscan porque tienen alguna dolencia y podemos ayudar”, dice el Dr. Antezana. Muchos bolivianos se desplazan hasta Santiago para atender sus dolencias y los médicos los orientan en el complejo mundo de la avanzada y costosa medicina chilena. Y es que Chile es difícil si uno no conoce sus intricados caminos.

“Cada vez hay más grupos de bolivianos organizados por intereses comunes, y realizamos muchas actividades desde el voluntariado. Cada tres meses llevamos ayuda a las presas bolivianas, generalmente por tráfico de drogas, en cárceles en Santiago. Llevamos útiles de aseo yropa, frazadas, lo que podamos”, cuenta Cecilia. Siempre en actividad continua en coordinación con las Damas Bolivianas y el Consulado de Bolivia en Chile, las bolivianas ayudan a sus compatriotas.

Además, la comunidad boliviana busca instancias de reuniónsocial y catarsis de energías, “donde compartimos y nos reportamos”.

“Tenemos un grupo de Pasanaku hace más de 10 años, cochabambinas, paceñas, orureñas, chuquisaqueñas, celebramos el 6 de Agosto, el 27 de Mayo, el 19 de Marzo, hacemos Comadres y Compadres en Carnaval y nos juntamos para Año Nuevo”, dice Cecilia, todo al estilo boliviano, invitando a los amigos chilenos a sumarse. Para ellos, las fiestas bolivianas son divertidas, se sorprenden con la alegría que despliegan sus amigos en eventos sociales.

“También está el Pasanaku de parejas, compuesto en su mayoría por médicos e incluye a una pareja de peruanos y una linda amiga argentina. Los integrantes bolivianos son de Potosí, Beni, Cochabamba, Sucre, Oruro, La Paz, Sucre y Santa Cruz, llevamos 20 años de reuniones mensuales sin interrupción”, acota Patricia. “Alguna vez tuvimos chilenos en el grupo”.

La nostalgia del migrante

“Porque la Patria llama, los olores, los aromas, especialmente los recuerdos de infancia. Pero cuando ya estás allí, ves que todo ha cambiado. Que tú mismo eres otro. Y claro que duele. Te preguntas para qué volvería, dónde están mis afectos…están repartidos, divididos”, dice Lucio.

“Siempre está el deseo latente de volver, uno lo sitúa en un entorno idílico dado sobre todo por el pie de tierra, los lugares comunes, la nostalgia de la infancia vivida. Cada vez pienso más que la vida es el presente, y que la angustia cotidiana debe comandar nuestras decisiones. Pero como soñar no cuesta nada, también yo sueño: jugando cacho, tomando cerveza y comiendo delicias en mi Llajta, rodeado de los cariños y afectos de aquellos seres entrañables que son los amigos de siempre”, dice el Dr. Ortiz.

Puede que más de una vez miren atrás, chilenos y bolivianos. Algunos tienen más fuerza para acostumbrarse a la nueva situación, pero muchos se dan por vencidos. A aquellos que recuerdan el momento exacto en que decidieron quedarse, siempre les entra un poco de nostalgia: la nostalgia del migrante le llaman.

La Guerra del Pacífico duró cuatro años, pero tuvo muchos más de latencia. Los bolivianos admiran el orden chileno, su desarrollo y crecimiento, buscan nuevas oportunidades de trabajo profesional. Mientras que los chilenos se sorprenden con la cultura boliviana, con la sencillez de su gente y su afabilidad. Buscan educarse en nuestras universidades y suelen volver. Nunca hubo políticas eficientes de reconciliación, pero los pueblos y las personas se dieron modos para tocarse y sentir.

_dsc2572.jpg ESTRECHANDO LAZOS Lucio y María José Zabalaga, padre e hija, son felices en Cochabamba junto a su familia. José Rocha