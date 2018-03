Maricruz Ribera: La baja autoestima hace que la mujer sea vulnerable y soporte la violencia

Maricruz Ribera se apresta a desatar otra multitudinaria “marea fucsia”, esta vez en Cochabamba. Así la expresión más festiva del Programa “Yo soy mi primer amor” abarcará el eje central del país. La conocida exmodelo y presentadora, hoy convertida en activista, conversó con OH! sobre las características de este singular emprendimiento, además de su experiencia de vida personal de haber cambiado del llano a las alturas de la sede de gobierno.

¿Cómo empezó el programa “Yo soy mi primer amor” y a qué ha llegado hoy?

Comienza su labor hace tres años por la necesidad de buscar nuevas formas de trabajo para prevenir la violencia, que hoy afecta a ocho de cada 10 mujeres en nuestra sociedad. Se trabaja sin utilizar la imagen de la mujer golpeada y sin esperar a recién reaccionar cuando vemos un caso de maltrato o feminicidio. Damos un enfoque diferente para encarar la violencia a través de la programación neurolingüística y de un lenguaje positivo, para lograr que mujeres y niñas de todas las edades puedan identificar relaciones violentas y encontrar respuestas oportunas para salir a tiempo de este círculo de violencia.

El programa nace cuando yo era periodista. Entonces me tocó presentar tres casos de feminicidio en un mes. Uno que me marcó es la historia de una mujer de El Alto, que perdió la vida en manos de su pareja después de aguantar años sus golpes. Lo que me hizo pensar en qué hace que una mujer se quede años y años al lado de una pareja que la disminuye, le prohíbe hacer cosas y le levanta la mano. El miedo, la falta de independencia económica, el qué dirán, el creer que el amor todo lo perdona y todo lo soporta, los hijos, la presión social y familiar fueron las primeras respuestas que vinieron a mi mente.

Tras hacerme estas preguntas, decido crear un programa de prevención. Con la ayuda de profesionales, vimos la necesidad de trabajar en prevención de noviazgos violentos. Pero no sólo era eso, era también trabajar en el empoderamiento de nuestras nuevas generaciones, mostrándoles herramientas que les permitan salir a tiempo de este tipo de relaciones. Había que reforzar su autoestima, su liderazgo, trabajar en temas como la toma de decisiones, rol de género, derechos, inteligencia emocional y prevención de todo tipo de violencia.

¿Qué buscaban con ello?

Había que trabajar para que pidan ayuda y no se queden calladas, en caso de sufrir algún tipo de maltrato, que entiendan que hay leyes que nos respaldan y que nada justifica someternos a ningún tipo de violencia. Pero no era suficiente trabajar sólo con mujeres. Decidimos también hacerlo con jóvenes varones, en inteligencia emocional, desmitificación de roles de género y prevención de violencias; con padres y madres de familia, en comunicación asertiva y pautas de crianza.

¿Cuánto han crecido el programa y la “marea fucsia” a nivel nacional?

Los talleres son gratuitos y se dan en diferentes municipios en todo el país. En tres años de trabajo hemos beneficiado a 37 mil participantes niñas y adolescentes, 12 mil padres y madres de familia y siete mil jóvenes varones, en toda Bolivia.

Nuestras actividades masivas, las carreras de “Yo Soy Mi Primer Amor”, de mujeres de todas las edades corriendo por una vida feliz y libre de violencia, que se han realizado en Santa Cruz y La Paz, crecieron de manera significativa. En el primer año, en La Paz, participaron siete mil mujeres y en 2017fueron 15 mil mujeres. En Santa Cruz, el primer año fueron 10 mil y en 2017 llegaron a 21 mil mujeres. Por ello, este 2018 queremos que las mujeres de Cochabambatambién se unan a nuestra causa. La carrera en Cochabamba será el domingo 13 de mayo a las 09:00. Más que una carrera, es una manifestación femenina en contra de violencia, que demuestra la capacidad que tiene la mujer para cambiar y transformar su realidad y que, cuando quiere, no hay imposibles para alcanzar sus metas.

¿Cómo medimos que la autoestima de las jóvenes bolivianas está subiendo?

La baja autoestima hace que la mujer sea vulnerable a soportar y naturalizar la violencia. Por eso, en los talleres vemos la necesidad de fortalecer la autoestima de las participantes, para que no sean vulnerables a críticas y chantajes, reforzando sus habilidades y las capacidades que tienen en su interior. Los resultados nos muestran que estamos en el camino correcto.

En el momento en que ellas se atreven a denunciar un hecho de violencia y no quedarse calladas ante situaciones que las hacen vulnerables o cuando se animan a salir de relaciones violentas, sabemos que estamos trabajando por buen camino. Muchas de ellas tuvieron la valentía de salir de este tipo de relaciones que podrían haber terminado en una agresión mayor.

El ser mujeres seguras, valientes e independientes es lo que nos hace ver que los indicadores de baja autoestima se están transformando en ellas.

¿Cuál es el escenario de la violencia contra la mujer que han descubierto en función al trabajo del programa?

Los resultados obtenidos nos alertan de la realidad que viven niñas y adolescentes en diferentes entornos. Llama la atención que en círculos como el colegio y familiar, donde deberían sentirse más seguras, lastimosamente es donde menos seguras se sienten. Hemos logrado identificar que el 85 por ciento de las 37 mil participantes manifiestan que sufrieron y se sienten vulnerables ante algún tipo de violencia.

La violencia psicológica es la que más afecta a niñas y adolescentes porcríticas, menosprecio y discriminación que manifiestan sentir en estos espacios. Los castigos físicos afectan sobre todo a las más pequeñas, que tienen entre ocho y 10 años.

Un 8 por ciento de las participantes mencionó haber sido acosada o tocada inapropiadamente y en algunos casos haber sido violada. Tristemente, en la mayoría de los casos fueron víctimas de personas de su círculo más cercano. Estos casos fueron atendidos de manera oportuna por el equipo de profesionales de “Yo Soy Mi Primer Amor” y derivados a las defensorías de la Niñez y Adolescencia. Las participantes, sobre todo de Cochabamba, manifestaron sentirse afectadas por el acoso entre pares en los colegios y el abandono de algún familiar en el hogar, por migración o falta de tiempo de calidad de los progenitores.

Personalmente, ¿cómo ha cambiado la vida de una mujer que pasó de modelo a activista?¿El cambio de región y de roles al convertirse en esposa del alcalde paceño?

Las personas somos consecuencia de todas las cosas vividas en nuestra vida, incluyendo todos nuestros aciertos y desaciertos. Lo que hoy soy y lo que hago no podría ser, si en mi vida no hubiera pasado por todo lo que viví. De niña fui muy tímida y tenía miles de complejos. Afortunadamente, tuve un padre maravilloso que inculcó en mí muchos valores y se encargó de reforzar mi autoestima y hacerme entender que los límites sólo estaban en mi mente y que si me esforzaba, podría lograr lo que quisiera.

Trabajé en la televisión, lo que me abrió muchas puertas y me dio la oportunidad de trabajar en lo que me gusta ahora. La muerte de mi padre fue un golpe muy duro. Pero al mudarme a La Paz sané muchas heridas y aprendí a aceptarme y amarme con virtudes y defectos, a disfrutar de mí como persona y a entender que mi felicidad dependía sólo de mí y de mi realización personal; aprendí a ser mi primer amor.

Conocí gente maravillosa que me adoptó como familia. A los dos años conocí a mi esposo, nos enamoramos y nos casamos a los seis meses. Este año cumpliremos cinco años de estar felizmente casados. Entiendo que en el matrimonio no todo es perfecto, pero que con amor, apoyo mutuo, paciencia, respeto y comprensión la vida en pareja es maravillosa.

MENTALIDAD “SOMOS DUEÑAS DE NUESTRO FUTURO Y PROTAGONISTAS DE NUESTRA VIDA. TENEMOS LA CAPACIDAD DE CAMBIAR Y CREAR NUESTRA REALIDAD”.

Perfil

Maricruz Ribera Jiménez

es arquitecta de profesión, con un diplomado en Medios de Comunicación.

Trabajó como presentadora de noticias en la ciudad de La Paz de la Red ATB. Actualmente, es directora del programa “Yo soy mi primer amor”.

Está casada hace 5 años con Luis Revilla Herrero, Alcalde de la ciudad de La Paz.