Mujeres con derechos y Padres derechos

Marzo 8, Día Internacional de la Mujer. Una fecha en la que recordamos que debemos persistir en la búsqueda de espacios de igualdad de género, disminuir la brecha salarial, empoderarnos en diferentes ámbitos, pero sobre todo superar nuestros propios micromachismos involuntarios porque sólo así podremos desenvolvernos con nuestras mágicas diferencias en este planeta que fue por demasiado tiempo, de hombres.

Yo amo ser mujer, me encanta nuestra generosidad e intensidad de emociones. Amo ser parte de esta lucha en la que busco que a futuro mi hija sea más respetada y más valorada. Un mundo en el que tenga las mismas posibilidades, luchas y desafíos que mis dos hijos varones.

Y pienso también en ellos, mis hijos y los varones, claro. Mañana es el Día del Padre y pienso que a primera vista pareciera no haber necesidad de reivindicar sus derechos como hombres. Pero qué oportuna esta fecha para defenderlos también a ellos en la función que algún día espero cumplan con amor y vocación: ser padres varones.

Día del Padre, Día del Varón de la casa. Un varón que muchas veces –porque así lo exige la sociedad– debe ser el responsable “externo y extremo”: único proveedor. No el hacedor. Debe garantizar el pan, pero no enseñar a sus hijos a comerlo y compartirlo. Debe garantizar el pago de cuotas del Colegio, pero no hacer las tareas con ellos. Debe sudar la frente en su profesión, pero no corriendo tras sus vástagos en el parque o saltando en la cama con ellos.

Por esas casualidades, la semana pasada me compartieron en Facebook un video de un catalán, Víctor Kuppers, un escritor y formador que vale la pena escuchar, que hablaba precisamente de este dificilísimo y apasionante arte de ser padres. Y allí decía –con un sentido común arrollador– que no se cree para nada el cuento ese de que “lo que importa no es la cantidad de tiempo que le dedico a mis hijos, sino la calidad”… Y sugiere tomar una planta y no regarla durante un mes, pero eso sí, el día que la regamos, le ponemos unas gotas de un agua mineral de primera calidad. Francesa para decir más. Y veamos al mes siguiente el estado de la planta… regada cada 30 días con gotas de primera calidad.

Apagada, muerta, seca. Pobre planta. “Planta que no riegas, planta que palma…” Así lo dice el orador catalán. Hijo que no riegas, hijo que se desanda… Así lo digo yo.

Y aquí es donde la sociedad –hombres y mujeres en conjunto– tenemos que hacer autocrítica. Padre, papá, es el que pasa horas con sus hijos. Y si no lo hace, se está perdiendo lo mejor de la vida y le está quitando a su hijo lo mejor de la suya.

Que este Día del Padre reciban ellos regalos, felicitaciones, besos, abrazos, mimos. Pero también que ellos –y nosotras con ellos– recordemos que ningún gesto de amor pasa desapercibido. Que ningún tiempo que pasen con ellos, dejará de ser siempre importante y necesario.

PAULA MUÑOZ ENCINAS

Editora OH!