Pedofilia La Iglesia busca exorcizar a sus demonios

Cuenta con más de 1.638 años de historia con sus respectivas crisis para cada tiempo. Atrás quedaron los cuestionamientos a connivencias con dictaduras, sus polémicas sociedades e inversiones en la banca, la memoria de la inquisición o los excesos medievales. La crisis que golpea a la Iglesia Católica en el siglo XXI es la pedofilia.

La lista de escándalos suma los golpes que ha sufrido esta milenaria institución a todo nivel. La iglesia de EEUU, por ejemplo, tuvo que pagar más de 3.000 millones de dólares a las víctimas, provocando la bancarrota de ocho diócesis. Allí se desató una conmoción en 2002. El diario “Boston Globe” denunció entonces el fracaso clerical en actuar contra un sacerdote acusado de abusar de más de 130 niños durante tres décadas. Ello provocó la renuncia del cardenal Bernard Law como arzobispo de Boston y desató una oleada de nuevas revelaciones.

Problema global

Otro sacudón se produjo en Irlanda. En los años 90, más de 1.000 víctimas dieron testimonio en ese país del abuso de sacerdotes en instituciones infantiles financiadas por el Estado. En el 2009, un informe oficial consideró que el abuso sexual y los golpes en las instituciones dirigidas por la Iglesia eran “endémicos”.

No faltaron casos en varios otros países europeos. En Austria, por ejemplo, el cardenal Hans Hermann Groer dimitió en 1995 por acusaciones de abusar sexualmente de hombres jóvenes. En Polonia el arzobispo Jozef Wesolowski fue investigado por supuesto abuso sexual de niños mientras se desempeñaba como embajador en la República Dominicana.

En Bélgica, en 2010, un panel de la Iglesia dijo haber recibido quejas de abuso sexual del clero de parte de 488 personas, con víctimas de hasta dos años. El obispo emérito de Brujas, Roger Vangheluwe, renunció ese mismo año tras admitir que abusó de un muchacho. Mientras tanto, la Iglesia Católica alemana dijo a fines del año pasado que pagó unos 8 millones de dólares a víctimas y que recibió unas 1.300 demandas.

También en Oceanía explotó la crisis católica. En Australia, se abrió una investigación, en 2012, con base en acusaciones de que la Iglesia Católica escondió evidencias y trasladó a curas sospechados de pedofilia a diferentes jurisdicciones para evitar su procesamiento.Una comisión estatal dio a conocer en febrero de 2017 que la jerarquía eclesial recibió quejas de 4.500 personas por presuntos abusos a menores. El informe acusaba a unos 1.880 miembros de esta institución, sobre todo sacerdotes, entre 1980 y 2015.

El caso ha llegado a involucrar al número 3 de la más alta jerarquía católica global: el cardenal australiano George Pell. Éste, responsable de finanzas del Vaticano, testificó ante la comisión como testigo, antes de ser acusado él mismo de pederastia ante un tribunal australiano. El proceso sigue abierto.

En el informe, la comisión pide que la Conferencia de Obispos de Australia solicite al Vaticano que se enmiende la ley canónica para que el celibato no sea obligatorio. Demanda, además, que se trate el abuso sexual contra menores como un crimen. Reclama también que el secreto de confesión no se aplique a los casos de pederastia, entre otras recomendaciones.

Y la epidemia llegó a Asia también. En Filipinas, líderes de la Iglesia local se disculparon por presuntos abusos sexuales registrados en 2002. Al menos, 200 sacerdotes fueron acusados de homosexualidad y abuso infantil desde 1982 a 2002.

Toda Norteamérica

En Norteamérica los problemas de pedofilia en la Iglesia Católica no sólo afectaron a los obispados estadounidenses. Canadá fue conmovida en 2009 por el caso del obispo Raymond Lahey, quien fue arrestado tras hallarse pornografía infantil en su computadora. Pasó seis meses en prisión. Ese mismo año, el monseñor Bernard Ambrose Prince, amigo personal del papa Juan Pablo II, fue expulsado del sacerdocio mientras cumplía una pena en prisión por abusar de 13 muchachos.

Mientras tanto, el célebre Zócalo en la capital mexicana recibe diariamente a quienes reclaman indemnizaciones y vociferan contra el cardenal Marcial Maciel Degollado. Murió a los 87 años en 2008, dos años después de ser separado del ministerio por acusaciones de abuso sexual a numerosos seminaristas. Maciel era muy cercano al papa Juan Pablo II. La falta de sanciones del Vaticano, que decidió no someterlo a proceso canónico por su edad, generó fuertes críticas a la Iglesia.

000_wt4yj.jpg JUSTICIA Las víctimas de abusos en Chile exigieron sanciones ejemplares para hacer justicia con los afectados por las acciones de algunos integrantes de la Iglesia Católica. AGENCIAS

Conmoción en Chile

Cuando la tormenta de escándalos parecía amainarse y hasta ser atenuada por las medidas asumidas por el papa Francisco, la plaga apareció en Sudamérica. La iglesia de Chile, una de las de más tradición y feligresía porcentual del continente, recibió los mayores golpes de su historia.

El viernes 18 de mayo, Chile se quedó sin obispos católicos. En bloque, la conferencia episcopal chilena presentó su renuncia en Roma ante el papa Francisco. Se trata del último capítulo de una historia cuyo comienzo puede fecharse en abril de 2010. En ese entonces, James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz interpusieron una denuncia por abusos sexuales contra el sacerdote Fernando Karadima.

Cuatro de los miembros de la conferencia episcopal que renunciaron fueron formados por Karadima: Andrés Arteaga (obispo auxiliar de Santiago), Horacio Valenzuela (obispo de Talca), Tomislav Koljatic (obispo de Linares) y Juan Barros (obispo de Osorno), todos hoy acusados de encubrir los delitos de su director espiritual, a quien llamaban “el Santito”. Todos, también, nombrados obispos por Juan Pablo II.

El caso afectó notoriamente la propia visita papal a Chile a comienzos de este año. La gira de Mario Bergoglio fue considerada un desastre, por propios y ajenos. Muy poca gente asistió a las actividades planeadas y se vio una pálida devoción. Como si no bastara el evidente rechazo, el Papa se dejó acompañar a lo largo de su gira por Juan Barros, el encubridor de Karadima a quien los osorninos venían denunciando y execrando desde el día mismo de su nombramiento. Según el Papa, no había ni una sola prueba que inculpara a Barros. Más tarde quedó claro que las había, y muchas, sólo que algunos altos prelados se habían encargado de ocultarlas, cuando no de destruirlas.

Por si faltara otro golpe, hace dos semanas estalló el escándalo de “la Cofradía”, una asociación de curas y otros funcionarios de la diócesis de Rancagua. Se hallaban organizados jerárquicamente (“la abuela”, “las tías”, “las hijas” y “las sobrinas”) para cometer y encubrir supuestos abusos sexuales. Algunos implican a menores de edad. La reacción de diversos grupos sociales en ese escenario se proyecta hacia iniciativas parlamentarias, algo sin precedentes.

Una evaluación del analista Patricio Fernández para The Clinic señala: “Si hasta hace pocos años era difícil encontrar en el mundo un país más católico y devoto, esta iglesia conservadora ha visto caer de bruces su adhesión. La militancia católica llegó, según las últimas encuestas, a un 45 por ciento”.

El artículo añade que “todavía no se sabe qué hará Francisco con esta lista de obispos a los que obligó a renunciar. Está bastante claro que la idea de la renuncia provino del círculo papal. La gran mayoría da por descontado que los discípulos de Karadima perderán sus puestos,aunque continúa la incógnita en torno a qué hará con los cardenales Ezzati y Francisco Javier Errázuriz.Este último ha sido sorprendido en varias mentiras respecto de los casos de abusos en cuestión”.

Todo en medio de la cara lid que Francisco asumió tras su ascensión al cargo. Incluso han sido insistentes los rumores de que su predecesor, Benedicto XV, fue “jubilado” precisamente por su ineficacia para encarar este problema. El papa argentino lanzó su política de “tolerancia cero” con los abusos sexuales. También reforzó la actividad de varios responsables de combatirlos y dio paso a la difusión de informaciones sobre los escándalos.

La amenaza boliviana

En el resto de Sudamérica se han desatado procesos con decenas de casos involucrados también en Brasil y Argentina. En los otros países se ha informado sobre hechos puntuales. En el caso de Bolivia, están registrados tres procesos por pedofilia. Sin embargo, en medio de las polémicas relaciones que la Iglesia ha sostenido con el actual Gobierno hace dos años surgió la sombra del escándalo.

El 20 de junio de 2016, el Gobierno boliviano pidió a las víctimas de sacerdotes pederastas presentar sus denuncias ante el Ministerio de Justicia. El anuncio fue hecho por el propio vicepresidente Álvaro García Linera: “Personas y familias que tengan a sus niños o niñas que hayan sido objeto de violación por parte de algún funcionario de la Iglesia, que por favor se acerquen al Ministerio de Justicia”. Luego agregó: “Hay alguna gente que por miedo a la institución (religiosa), no ha hecho su denuncia ante el Ministerio Publico, que se acerque al Ministerio de Justicia”.

En agosto del siguiente año, García Linera dijo que en Bolivia existen “numerosas” denuncias sobre sacerdotes pedófilos, según un primer informe oficial. La Iglesia respondió que “se entra a un terreno de especulación” y pidió datos “serios”. La polémica se apagó a partir de entonces.

000_par2005041137239.jpg ESCÁNDALO El cardenal Bernard Law fue acusado por The Boston Globe de ser el principal “encubridor” de un centenar de curas pedófilos en la Iglesia católica estadounidense durante años. AGENCIAS

ABUSOS EN ESTADOS UNIDOS

Bernard Law fue ordenado sacerdote en 1961. En 1984, fue promovido como arzobispo metropolitano de Boston. Un año más tarde, el Papa Juan Pablo II le nombró cardenal. En lugar de llevar hasta la justicia ordinaria a los curas acusados de pedofilia se limitó a trasladarlos de parroquia, permitiéndoles seguir abusando de otros niños.

CHILE AGUERRIDO

El vecino país es uno de los más críticos de América Latina con la Iglesia católica y ha enviado señales fuertes de cambio social: aprobaron el aborto terapéutico y tramitan en el Parlamento el matrimonio homosexual tras la adopción de la unión civil de parejas del mismo sexo y una ley de identidad de género.