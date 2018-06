BOLIVIANA facilita la llegada de estudiantes a Canadá

La experiencia ha resultado tan exitosa hasta la fecha que Carla Ollé Suaznábar se ha ganado el apelativo de “tía Carla”. Así la llaman varios de los jóvenes a quienes ayudó a llegar a los siempre cotizados centros de estudio canadienses. Esta paceña, que reside hace trece años en aquel país, celebra además una respuesta final unánime a sus labores: “Todos los comentarios que he recibido de las familias de los estudiantes han sido positivos, elogiosos, hemos abierto un lindo espacio de oportunidades”.

Son varias las características que diferencian el programa que lidera Ollé de las clásicas opciones que ofrecen las agencias de intercambio de estudiantes. La fundamental radica en el apoyo que, de principio a fin, brinda esta compatriota a los estudiantes bolivianos. “Oriento desde un principio y constantemente a los interesados gracias a las redes sociales”, explica, “luego, cuando deciden postular a las diversas ofertas de estudio, les ayudo con la tramitación, y cuando llegan los espero, oriento y apoyo en toda su estadía”.

El programa que Carla ofrece contempla los estudios en un colegio o instituto, vivienda y alimentación, seguro médico y traslados al aeropuerto. Pero adicionalmente ella mantiene un constante contacto con los estudiantes y cuida de orientarlos. “Los traigo a todos a mi casa y los reúno en días especiales, como en el Día de acción de gracias o en Navidad. Tengo una muy buena relación con mis estudiantes. Me encanta invitarlos y que estén y conozcan a mi familia”.

Esta iniciativa está abierta virtualmente a todo nivel de estudiantes mayores de 14 años. Las opciones van desde cursos de inglés trimestrales, pasando por bachilleratos de un año, o simples intercambios de cinco meses hasta carreras técnicas y educación superior. También pueden postular personas adultas de más décadas de edad. Durante el trámite se coordinan y elijen detalladamente las características y condiciones de la residencia y el espacio académico.

“En Bolivia, se evalúa las preferencias de los interesados. Por ejemplo, se consulta si quieren ir a una casa con o sin niños, con o sin mascotas, el tipo de alimentación que tiene la familia. Todas las familias anfitrionas están meticulosamente registradas y aceptadas en Canadá y cada miembro presenta sus antecedentes penales. Se garantiza un alto nivel de seguridad en un país que es uno de los más seguros y de más alto nivel de vida en el mundo” explica Ollé.

En cuanto a los requisitos para acceder exitosamente a estos estudios, básicamente se remarca dos: una clara decisión y la debida puntualidad en trámites y pagos. “Los estudiantes de Europa y Asia realizan sus trámites con mucha anticipación. No pasa así a veces con nuestros compatriotas. Hace un tiempo, dos muchachas se atrasaron y ya no pudieron inscribirse en el grupo que empieza este septiembre”.

Los costos se ajustan a las diversas opciones. El mínimo para un curso de inglés de tres meses, suma 5.130 dólares canadienses, equivalentes a aproximádamente 4.000 dólares estadounidenses. A ello habrá que sumar el costo de los pasajes de avión y los gastos extra. Ollé explica que este segundo monto queda librado a los hábitos de los estudiantes: “Algunos optan por ir de sus clases a casa y no gastan mucho, tal vez 300 dólares mensuales, pero hay otros que salen de shopping o hacen mucha vida de relación, y requieren más”.

La iniciativa surgió hace aproximadamente cuatro años en Vancouver. Ollé y su esposo, Luis Felipe Rivero, se habían inscrito a los programas organizados por su distrito escolar para recibir jóvenes que llegaban a estudiar inglés por poco tiempo. “En las calles escuchaba a gente hablando castellano. Veía a varios muchachos, pero me respondían que eran ecuatorianos, mexicanos, españoles, chilenos, argentinos… Me daba cuenta de que no había bolivianos”.

Ollé consultó a las autoridades educativas la razón por la que no había bolivianos. Le respondieron que se debía a la falta de contactos con el país. Poco tiempo más tarde, Carla tramitó la representación del distrito escolar de la zona en la que vive, así como la representación de otros Institutos y así comenzar a dar información sobre los programas.

Varias decenas de jóvenes, especialmente de La Paz y Santa Cruz ya se beneficiaron con la nueva oportunidad. La lista se ha ampliado a algunos casos de Oruro y Cochabamba. Y la esperanza de Carla radica en que la oportunidad sea aprovechada por muchos bolivianos más. Los canales de consulta que ha habilitado son: www.intercambioscanada.com y la página de Facebook: Inglés en Canadá.

Ollé ha realizado, además, algunas visitas al país en las que aprovechó para brindar conferencias sobre el programa que encabeza. También explicó las características migratorias, académicas y laborales del país más septentrional de América y alertó sobre algunos recurrentes fraudes que sufren personas interesadas. Asimismo, Carla fue recurrentemente invitada a las casas de quienes ya volvieron. La invitaron para presentar a la familia a la “tía” que encontraron en Canadá.

img-20180606-wa0076.jpg LOS ANFITRIONES Joven boliviana en Vancouver rodeada de los esposos Carla Ollé y Luis Fernando Rivero. Cortesía de la entrevistada

PARA TODAS LAS EDADES

Es una oportunidad abierta a todo nivel de estudiantes mayores de 14 años.

Las opciones van desde cursos de inglés trimestrales, pasando por bachilleratos de un año, o simples intercambios de cinco meses hasta carreras técnicas y de educación superior. También pueden postularse personas adultas de más décadas de edad.

img-20180606-wa0078.jpg viaje de estudios Carla Ollé junto a un estudiante boliviana que fue a Canadá por un intercambio. Cortesía de la entrevistada

DE BOLIVIA A VANCOUVER

La iniciativa surgió hace aproximadamente cuatro años en Vancouver. La boliviana Carla Ollé tramitó la representación del distrito escolar de la zona en la que vive, así como la representación de otros Institutos y comenzar a dar a conocer los programas.