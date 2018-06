VIAJE DE PROMO Atrévete a hablar de sexo con tus hijos

Para los chicos, el viaje de Promo es el cierre con broche de oro que celebra el final de un camino. Para los padres, un mundo de preocupaciones e interrogantes:¿le regalo una caja de preservativos antes del viaje o le hablo de sexo?

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Bolivia la edad promedio del inicio de la vida sexual, es a los 12 años.No será entonces, ¿un poco tardepara hablar de sexo cuando los jóvenes están bordeando los 18?

“Todo momento de cambio, como un viaje de promoción,es una oportunidad para reforzar la autoestima yaclarar las dudas”, asegura la Phd. Raquel G. Rocha Escobar, experta en manejo de ansiedad y otros trastornos en jóvenes y adolescentes.

Hablar del sexo puede ayudar a prevenir abusos que son posibles a esa edad, a aumentar la autoestima, a evitar problemas de ansiedad asociados al tema más adelante, y a que vean la sexualidad como algo positivo para cuando estén preparados.

En este caso,se recomienda primero reforzar el mensaje “cuídate, quiérete y cuida al otro” que es un mensaje directo a reforzar la autoestima. Los jóvenes deben sentirse orgullosos de quienes son y quererse.Así la presión social es más fácil de manejar.

En un segundo momento de la conversación, se debe compartir información clara y precisasobre las posibles consecuencias de una relación sexual sin protección: Enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, los métodos anticonceptivos y la explicación y reestructuración de ideas irracionales que tienen a cerca del sexo. “Los más indicados educadores de la sexualidad de sus hijos, son los padres y siempre a partir de su propia experiencia”, dice la experta.

También corresponde en un tercer momento, invitar al joven a la reflexión sobre las consecuencias de una acción no premeditada. “Debemos lograr que los jóvenes estén conscientes de que sólo ellos o ellas pueden tomar decisiones acerca de su cuerpo y no por presión del grupo o por presión de la pareja, porque de haber consecuencias sólo él o ella deberá asumirlas”, señala.Dirigir al joven a preguntarse: ¿Quiero tener relaciones sexuales por propia voluntad o alguien más me está presionando? ¿Por qué quiero tener relaciones sexuales?¿Qué pasa si.... ? ¿Cuáles son mis planes a futuro en relación amis estudios o proyectos personales? ¿Estoy preparado para ser padre o madre?

Hasta que los chicos vuelvan sanos y salvos del ansiado viaje, no dejarán de surgir dudas, inquietudes y preocupaciones en la cabeza de los padres. Pero hablar de sexo NO lleva a practicarlo, este es un mito. Hablar de sexo puede reforzar el conjunto de valores de sí mismos que tienen ellos, los chicos, no sólo imagen externa sino también de su forma de ser, sus habilidades y su mundo interior.

DESDE LA PSICOLOGÍA

El autoconcepto y autoimagen tiene mucho que ver con la sexualidad.

Si a los padres les resulta incómodo y es realmente imposible hablar sobre sexo con sus hijos, lo recomendable es recurrir a una orientación profesional como un Psicólogo o Médico.

Este tipo de orientación es gratuita en todos los Servicios Departamentales de Salud (Sedes).