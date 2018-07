Petardo ¿Qué fue del perro símbolo de potosí?

A tres años de su inusitado protagonismo en las manifestaciones que encabezaron mineros, universitarios y voluntarios potosinos en La Paz donde buscaban una respuesta a su pliego regional, Petardo, el perro héroe de las marchas, hoy es un pastor ovejero de familia. Pero no ha perdido la fama que se ganó junto al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en 2015. Sigue siendo un símbolo y, además, el centro de las vidas de una familia potosina de 14 integrantes, donde los niños lo colman de besos y abrazos como a cualquier mascota de hogar.

Petardo no le temía a las detonaciones de dinamita que suelen usar los mineros para dejar su marca en las protestas, se sumó al paro de 27 días que desembocó en la marcha desde Potosí hasta Oruro con destino a la sede de gobierno. Perseguía a los policías, ladraba y amenazaba con morder a los que gasificaban a los manifestantes.

“Se acercó por el sonido de los petardos, pero nadie le tomaba importancia hasta que comenzó a defendernos y especialmente cuando una dinamita le hizo una herida leve en el hocico porque él trató de apagarla”, rememora Enrique Gutiérrez Téllez, egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías, quién tiene a su cargo al can desde que se lo llevaron a Potosí.

Una noche de esos días de protesta, los universitarios decidieron buscarlo para curarle las heridas y a eso de las 12 de la noche lo encontraron en una calle obscura, pero al día siguiente lo volvieron a perder. “La segunda vez que lo atrapamos estaba detrás de una perrita, así que lo envolvimos con chalinas, ropa y lo marcamos”, dice Enrique.

La prensa informaba por esos días que el perro se sumó a los marchistas a su paso por la ciudad de Caracollo, en el departamento de Oruro. Y efectivamente el can no se les despegó: caminó, comió, protestó y fue gasificado por la Policía. A su ingreso a Potosí, un mes después, miles de ciudadanos lo ovacionaron de pie. Llegó encima de un auto luciendo guirnaldas y un colorido chaleco.

“Vivimos en la zona Villa Santiago con mis hermanos, sobrinos y mi mamá. Somos 14 personas en total y el Petardo se fue conmigo porque mis compañeros confían en mí”, relata Enrique. “Mi familia al principio no creía que era el Petardo de la tele, pero al final sí, y ahora es uno más de nosotros”.

Como buen perro manifestante y callejero, su inquieto temperamento sigue latente. Se activa con los fuegos artificiales y ladra y salta, como en los viejos tiempos. Sus constantes lengüetazos y su simpatía ratifican que estas criaturas están llenas de bondad. Y así es Petardo, bondadoso y travieso, aunque esté un poco más viejo.

“Al principio se escapaba, pero ahora ya no. Se va al campo, a mi pueblo Santa Lucía (camino a Cayara) y no se ha olvidado de sus locuras. No se ha casado y no le ha funcionado buscar compañeras”, ríe Enrique.

Aunque Petardo no habla, él predica con el ejemplo; corre, muerde billetes y destroza la ropa de sus “hermanitos”.

“Creo que aunque no hemos conseguido nada, el departamento se ha unificado con el Petardo”, asegura Enrique. Sigue siendo un símbolo para toda la gente potosina.

PETARDO TRIUNFA EN FACEBOOK

Una de cada diez mascotas cuenta con un perfil en Facebook y Twitter o bien se publican en YouTube vídeos en los que aparecen. Petardo no está ajeno a las redes: @Petardito__ es un ícono en Twitter con 2.636 seguidores y en Facebook tiene varias cuentas, Petardo Vale un Potosí @petardo.bo es la más reciente con 12.000 seguidores. Su última publicación al momento del cierre de esta edición fue el 25 de junio. Nadie asume el dominio de la cuenta.

La comunidad “Petardo: Potosino y federalista” llegó a tener alrededor de 18.000 seguidores en Facebook en 2015, ahora está inactiva y cerca de 4.000 personas se habían suscrito a otro grupo que pedía que el can sea presidente.

img-20180702-wa0004_1.jpg SU NUEVA FAMILIA Cortesía

Petardo junto a sus “hermanitos” que lo cuidan y miman, sin saber que fue el perro cabeza visible de multitudinarias protestas.

cientos_de_personas_reciben-apg.jpg CIUDADANÍA MOVILIZADA AGENCIAS

Petardo, a su regreso triunfal en Potosí, en agosto de 2015, fue recibido como un héroe.

comcipo_homenaj-apg.jpg PERRITO GUERRERO AGENCIAS

Lejos de amilanarse ante las bombas lacrimógenas o a los peligrosos cañones de agua, este can siempre se mostraba rebelde y subversivo.

petardo_facebook.jpg PRESENTE EN REDES SOCIALES AGENCIAS

Pese a que en 2015 se abrieron varias cuentas a nombre de Petardo en Facebook y Twitter, solo queda activa @Petardo.bo con miles de seguidores.