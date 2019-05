Carnes “de mentira” y falsas hamburguesas

Un bife de chorizo, un cuadril, un asadito, una pechuga, una hamburguesa, un lechón…vegetarianos. Esa la apuesta que trata de revolucionar al mundo cárnico a partir de una multimillonaria inversión de la empresa Beyond Meat (más allá de la carne, en inglés). De manera progresiva, esta compañía hizo carne (nunca mejor dicho) de los procesos que precisamente generan los tejidos en vacas, pollos y cerdos, y busca consagrarse en los siguientes años como una gran opción a nivel mundial, aunque todo por ahora es una seria apuesta.

La apuesta es tal que el pasado 2 de mayo, el más importante eje de las finanzas del planeta, Wall Street, probó por primera vez la también denominada “carne de mentira”, este sucedáneo a base de proteínas vegetales. Según informó el diario español El País, comenzó a cotizar en el Nasdaq con una valoración inicial de 1.460 millones de dólares. La expectativa era alta, por ello sus títulos se apreciaron casi un 85 por ciento en las primeras pujas, es decir, hasta los 46 dólares por acción.

beyondmeat_fullwidth.jpg crecimiento Los productos de Beyond Meat ya se venden en diversas cadenas de EEUU y tiene planes para expandirse. ARCHIVO

LA FÓRMULA CLÁSICA

“Si quieres ser fuerte como un toro, no te comas al toro, sino lo que come el toro”, suelen decir los vegetarianos. Y el proyecto de “la carne de mentira” ha asumido más en serio que nadie hasta hoy aquella reflexión. Beyond Meat mezcla plantas y productos vegetales como guisantes, papas, levaduras y aceites vegetales. Luego los someten a cambios de temperaturas, presiones, filtrados, amasados y otros procesos hasta lograr la textura, sabor y olor de la carne que imitan.

Beyond Meat cuenta que las vacas comen vegetales y sus cuerpos funcionan como “biorreactores que organizan” los nutrientes que comen para formar la carne. Según el fundador de la empresa, Ethan Browns, su filosofía es prescindir del proceso de digestión y del sistema muscular del animal, y elaborar directamente la carne a través de vegetales. Busca emular ese “biorreactor”, utilizando los mismos constituyentes de las plantas —aminoácidos, lípidos, minerales, vitaminas y agua— y organizándolos en una arquitectura similar a la carne animal.

La empresa ya produce hamburguesas y también ha lanzado a la venta salchichas, preparados para emular la carne picada de la boloñesa o albóndigas. En las imágenes de las recetas que publica en su web, las hamburguesas brillan y sueltan jugos como si fueran un trozo de filete recién frito o pasado por el parrillero.

En el proyecto destacan mega magnates y estrellas del cine. Beyond Meat suma entre sus inversores nada menos que a Bill Gates, durante varios años el mayor millonario del mundo y al ultraconocido actor Leonardo DiCaprio. El objetivo de la compañía es replicar la estrategia que transformó la industria láctea y llenó las estanterías de cosas que parecen leche, pero no lo son, como las bebidas de soja o almendras.

Este productor de carne vegetal fue creado por Brown hace una década. Ese lapso le bastó para popularizar sus filetes veganos hechos con plantas, pollo vegano y sustitutivos de la carne de ternera. Se presenta como el ejecutivo de una empresa biotecnológica. El dinero que obtiene con la colocación, lo destinará para invertir en la expansión de su capacidad de fabricación, con la apertura de nuevos centros de producción. También lo destinará al desarrollo de nuevos productos que emulan el pollo y el cerdo, así como a campañas dirigidas a persuadir a los amantes de la carne animal a cambiar de fuente de sus gustos.

PROYECTO ECOLÓGICO

Brown empezó a desarrollar su carrera profesional en el sector de las energías limpias. Pero siempre le rondó por la cabeza la pregunta de si eran necesarios los animales para producir carne. Estos productos a base de proteínas vegetales que sustituyen las carnes están ganando popularidad en EEUU y Europa. No es sólo porque sean más sanos, también por las implicaciones medioambientales del modelo de producción de la industria cárnica.

Como es sabido, uno de los factores que inciden marcadamente en la contaminación del planeta y el cambio climático radica en la ganadería consecuente al creciente consumo de cárnicos y lácteos en el mundo. A ello se suman los problemas de salud que ese consumo causa en millones de personas y los renovados valores relacionados al trato a los animales.

Los productos ya se venden en diversas cadenas de supermercados de EEUU y Canadá. También tiene también planes para expandirse fuera de EEUU. La estrategia para crecer no pasa, en todo caso, por ganarse al consumidor vegetariano, que representa menos del 5 por ciento de la población en EEUU. Su objetivo son los “flexitarianos”. Un 40 por ciento de los consumidores está abierto a probar productos a base de vegetales, según una reciente encuesta de Nielsen Homescan.

El estreno bursátil es el primer paso para darle visibilidad global a su negocio. El de la carne vegetal es, en todo caso, un negocio incipiente y Beyond Meat en concreto debe demostrar que puede ganar escala suficiente para empezar a ser rentable. Los ingresos de la compañía rondaron el pasado ejercicio los 88 millones. Es más del doble cuando se compara con el año precedente.

Pero pese a este ritmo de crecimiento, sigue generando unas pérdidas. Según el diario español La Vanguardia, desde sus inicios no ha reportado ganancias en ningún ejercicio y acumula una deuda de 30,4 millones de dólares. Sólo en 2018 perdió 29,9 millones de dólares. De todas maneras, la apuesta apunta a ingresar en el mercado cárnico que a nivel mundial mueve nada menos que 1,4 billones de dólares por año. Y la seriedad del emprendimiento la demuestran algunas de las reacciones entre los poderosos del rubro. Tyson Foods, el mayor productor estadounidense de carne animal se anticipó a la nueva tendencia e invirtió en Beyond Meat. Llegó a controlar el 6,5 por ciento del capital. Pero la semana pasada, anunció la venta de su participación para concentrarse en desarrollar una línea alternativa de productos. Burger King, por su parte, acaba de asociarse con Impossible Foods para vender una hamburguesa Whopper hecha con proteínas vegetales que, como reza en su principal promoción, “sangra”.

Beyond Meat no es la única. Entre sus competidores principales se hallan empresas como Field Roast Grain Meat, Lightlife, Boca Foods y Tofurky. Todas buscan replicar la estrategia que transformó el mercado de los productos lácteos, con un producto más saludable. Eso sí, sus mayores rivales serán los grandes conglomerados trasnacionales de la industria cárnica como Cargill y JBS. Huesos muy duros de roer y dotados de sustancial fibra, nada vegetariana.