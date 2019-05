Donación de órganos, el último legado al prójimo

María Zabalaga intuyó su próxima partida. Una semana antes había sufrido un aneurisma cerebral (la rotura de una arteria) durante una excursión a Toro Toro. Se recuperó sorprendentemente, pero debía ser objeto de una intervención quirúrgica de alto riesgo debido a las secuelas de aquel accidente vascular. Y entonces decidió dejar una particular herencia junto a todo lo que alguien previsor advierte frente a la fugacidad de la vida.

“Hoy 9 de marzo de 2019, al cumplir 52 años, de mi propia voluntad y en uso de mis capacidades mentales dispongo y apruebo para que en caso de ocurrir mi muerte con la cirugía de aneurisma, mis hijos puedan donar lo que esté sano de mí”. Así reza de puño y letra aquella carta rubricada en la unidad de terapia intensiva del hospital Belga. Poco después entraría a quirófano a una intervención de pronóstico reservado.

Sorprendentemente, aquella decisión constituye, al menos en el occidente de Bolivia un hecho virtualmente excepcional. Sólo fue antecedido por un caso del año 2017. “Hasta hoy en el occidente de Bolivia no hubo más de cinco donaciones de órganos procedentes de cadáveres —dice el nefrólogo, intensivista y especialista en trasplantes Erland Vaca Diez—. Incluso una vez mandé desde Santa Cruz un riñón que de emergencia lo tuvo que llevar un Ministro de Estado. Lo peor fue que, pese a que hice un correteo de los mil demonios y se los mandé, no lo utilizaron”.

LIMITACIONES EN BOLIVIA

“Pulmones, hígado, riñones, corazón. Y si algo no visible físicamente se necesita también lo dispongan”, especificó María Zabalaga en aquel particular legado. Desafortunadamente, en Bolivia sólo pueden realzarse cinco tipos de trasplante: riñón, hígado, corazón, cornea y médula ósea. Según el médico salubrista Enrique Mendoza, otros nueve órganos que modernamente se usan en los países desarrollados no se pueden trasplantar en Bolivia. Ello porque hasta el presente no funcionan bancos de órganos o equipos de preservación y manipulación.

Peor aún, en el caso de María Zabalaga, por la ausencia de coordinación y programas, sólo las donaciones de riñones tenían la posibilidad de resultar efectivas. “Sin embargo, decenas de personas fallecen mensualmente por falta de donantes de órganos en Bolivia”, dice Mendoza. “Prácticamente no hay una mínima promoción —rubrica Vaca Diez—. La falta de apoyo cansa”. En 2017, el Ministerio de Salud lanzó la campaña “Soy donante, y mi familia lo respeta”.

El experto cruceño, con 18 años de estudios en Brasil y Francia, lidera el equipo que realizó el primer trasplante de riñón el 21 de noviembre de 1992 en la clínica Incor. Aquel grupo de médicos se ha mantenido organizado y unido desde entonces y ha realizado 510 trasplantes. Es decir, son autores aproximadamente de un tercio de este tipo de intervenciones realizadas hasta la fecha en Bolivia. De esas aproximadamente 1.500, a nivel nacional, más de 800 se han efectuado en Santa Cruz.

“Los trasplantes son un método terapéutico fantástico —destaca Vaca Diez—. Pero no hay campañas que deberían ser promocionadas por las principales autoridades. Nunca escuché al gobernador cruceño invitar a donar órganos. Tampoco escuché a los alcaldes de ninguna de las principales ciudades llamar a dejar ese legado. Del presidente Evo Morales sé que a su hermana le hicieron un trasplante, la operación fue hecha en Cuba. Sólo el Ministerio de Salud hizo una campaña y coordinamos para que nosotros le atendamos varios pacientes. En otros países, altos porcentajes de la población son donantes gracias a la labor de sus autoridades, en Cuba, por ejemplo, cerca del 96 por ciento es donante”.

donation4.jpg En Bolivia En el país sólo pueden realizarse cinco tipos de trasplante: riñón, hígado, corazón, córnea y médula ósea. ARCHIVO

MENOS TRASPLANTES

Según las fuentes consultadas, en Bolivia las donaciones se dinamizan en función a la voluntad e impulsos de los propios médicos aplicados al área. Debido a ello, incluso se ha registrado una sorpresiva disminución de casos. Por ejemplo, el equipo que trabaja en Incor y el instituto del Riñón señala que hasta 2017 realizaba un promedio de 16 trasplantes al año. En 2018 sólo hubo ocho y este año hasta mayo atendieron apenas un caso.

“Mi madre sufrió un segundo aneurisma el 20 de marzo de este año —cuenta Santiago Heresi Zabalaga—. Recuerdo que semanas antes, cuando la operación le habíamos preguntado si no tenía miedo a la muerte. Nos respondió que no, que estaba en manos de Dios. También recuerdo que hablamos sobre el riesgo de quedar en una vida vegetativa, idea que le intranquilizaba y temía una vida así. Volvieron a nosotros un sinfín de reflexiones. Los médicos esta vez nos dijeron que ella tenía apenas un 0,5 por ciento de posibilidades de recuperación”.

FRENOS Y TRABAS

En Bolivia, el trasplante de órganos ha sido objeto de una creciente presión normativa debido a los potenciales y delicados riesgos que la práctica supone. Pero además se suman diversos tipos de convicciones religiosas y creencias ancestrales. Algunas tradiciones andinas, por ejemplo, arguyen que los difuntos deben ir con los cuerpos completos a la siguiente vida. A ello se añaden las dificultades propias de un país con limitaciones tecnológicas y carencias de personal especializado. Cuentan, incluso, los costos de ciertas clínicas que han subido los precios de sus servicios bajo la excusa de que realizan trasplantes.

“Cuatro componentes garantizan una adecuada práctica de los trasplantes: un marco legal, marco ético, equipo capacitado y total transparencia —explica Erland Vaca Diez—. Es más sensible que el narcotráfico si no se la hace bien. El sistema de acreditación es cada vez más complicado, pero debe buscarse que los trasplantes sean para cualquier paciente. En nuestro caso, uno de cada cuatro trasplantados no pagaba nada. Las donaciones de órganos deben ser producto de la solidaridad”.

María Ariane Zabalaga Estrada es el nombre completo de una apreciada notaria de fe pública que falleció el 25 de marzo. “El equipo del hospital Belga nos llamó a cuenta del programa nacional de donación de riñones —recuerda Santiago—. Necesitaba la autorización de parientes de primer grado, fuimos con mi tía y dimos el visto bueno, basados en la voluntad explícita de mi madre. Hasta el día siguiente buscaron al receptor y se cumplió lo que ella quería. Dentro de todo el dolor, el aspecto espiritual te da consuelo, pero saber que su cuerpo sigue dando vida resulta un consuelo extra y es increíble”.

SÓLO UN PROGRAMA

En aquella oportunidad, los hijos de Zabalaga, Santiago y María Belén, preguntaron si había otros sistemas similares. Les respondieron que hace un año, en Sucre, había cerrado el programa de donación de hígado, por falta de donantes. “Fue un poco frustrante saber que en Bolivia no había más programas”, explica María Belén. El día de las cirugías, la familia recibió una llamada de las autoridades nacionales en salud, quienes les agradecieron por el gesto de su progenitora.

Aquella entrega póstuma de María se ha convertido en ejemplo, por lo menos familiar. Sus dos hijos decidieron también ser donantes. Dos hermanas y varias sobrinas a su vez conversaron con sus familias para asumir la misma determinación. Y se sabe de varias amistades que empezaron a debatir la idea en sus hogares.

“Valoro que en mi casa nunca la muerte fue un tabú —destaca Santiago—. No debe ser un tabú. Todos nos vamos a morir y debemos prepararnos para esta situación. Más allá del tema de los órganos, suman diversos trámites y cuestiones que, luego de que muere alguien, son tremendos. Hay que ser previsores”.