El papá que quiero ser

Si hay algo que está fuera de toda discusión es el hecho de que traer hijos a este mundo es una de las mayores responsabilidades que puede tener todo ser humano. Dudo que haya una persona en el mundo capaz de afirmar “me siento 100 por ciento preparado para ser padre o madre”. Cuando nació mi primer hijo, en 2006, sentí una emoción descomunal, pero también sentí mucho miedo, porque sabía que a partir de ese día tendría a una parte de mi alma caminando por el mundo.

La paternidad es sobre todo una decisión responsable, sobre la cual no estamos libres de cometer errores. A lo largo de estos más de 10 años que soy padre, estoy seguro que me he equivocado incontables veces. Sin embargo, hay varias dimensiones de esta práctica cotidiana que quiero compartir, a manera de reflexión personal que espero sirva a otros hombres que se sienten abrumados, muchas veces, por esta descomunal responsabilidad.

Algo que me resulta profundamente importante es el tipo de masculinidad que un padre transmite a sus hijos.En nuestro entorno es frecuente escuchar frases muy dañinas como “llorar es para mujercitas”, “sea macho mi hijo” o “pareces una nena, compórtese como macho”. Hay dos efectos dañinos en el uso de este tipo de mensaje: por un lado, la represión emocional (si muestro emociones soy cobarde, débil, no soy digno de considerarme hombre) y por otro lado la misoginia (ser mujer es motivo de burla, desprecio y desvalorización). Transmitiendo estos mensajes a nuestros hijos estamos reforzando una masculinidad muy dañina, que a la larga los vuelve una bomba de tiempo, pues la represión emocional junto con la misoginia, los convertirá en hombres violentos.

Otra de las dimensiones en la que los padres somos altamente responsables está en la manera de construir el universo de relaciones humanas, y como sabemos de sobra, nada como el ejemplo en lugar de las palabras. En este marco, es fundamental que un hijo observe que su padre trata con el mismo respeto a toda persona, sin distinción étnica, de género, de edad, de forma de pensar o de lugar de nacimiento.

En la práctica, aún predominan los modelos de masculinidad tradicional machista, los cuales como adultos debemos procurar no replicar a las nuevas generaciones

Algunos ejemplos cotidianos sobre los que es urgente interpelarnos quienes somos padres son: mostrarnos como el prepotente patrón de la casa, el que toma las decisiones sin consultar porque es eso mismo, “jefe del hogar”, el patriarca que se ofende si no le toca la cabecera en la mesa, el que llega del trabajo y está acostumbrado a que le abran el garaje a bocinazos (faltando el respeto no sólo a la propia familia sino a todo el barrio), con este tipo de conductas nuestros hijos hombres van camino a emular al torpe patriarca incapaz de generar un saludable entorno democrático en el hogar. Además, hay otras consecuencias, pues este modelo de patrón convertirá a nuestros hijos en hombres inútiles que necesitan que le sirvan el desayuno, el almuerzo o la cena… en lugar de que la cocina sea un lugar en el que todos, padre, madre, hijos e hijas se sientan perfectamente a gusto preparando algo delicioso en familia.

Padres de hoy: en nuestras manos está perpetuar una nueva generación que naturalice la discriminación, el odio y la violencia, o interpelar ese dañino modelo y educar nuevos hombres, sanos emocionalmente, que comprenden que llorar es humano, que hacen del hogar un espacio en el que toda responsabilidad se comparte, que entienden que no hay otra manera de relacionarse, sino es tratando a todo ser humano con el mismo respeto. ¡Vamos, que cambiar ese chip es posible, y es urgente hacerlo!

BERNARDO PONCE ASIN

Comunicador Social

