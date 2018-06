Las mujeres también disfrutan del fútbol

Los tiempos en los que el fútbol era seguido sólo por hombres ya son historia, pese a la conspiración social que fomenta la idea de que la mujer “no puede”, “no sabe” y “no entiende” de fútbol. Se estima que Rusia 2018 tendrá más de 3000 millones de espectadores, y aunque no sé con exactitud qué porcentaje de esta cifra son mujeres, no hay cómo no engancharte.

Las mujeres sí sabemos y algunas muchísimo más que los hombres, pero, así como hablamos de las pocas mujeres que están en los gabinetes, en los lugares de poder en general, en el fútbol pasa lo mismo. Hay un tremendo prejuicio.

Leí con alegría hace unos días que por primera vez una mujer árbitra, Fernanda Colombo, iba dirigir un partido en el Mundial. La noticia era falsa, pero lo indignante era que los medios la mostraban como una bomba sexual. Por este tipo de noticias, parece que la sociedad no se ha enterado que poco a poco las mujeres comienzan a ganar poder en esta área y entienden tanto como ellos. Por ejemplo, ¿cuántos sabrán que una mujer ganó antes que Messi cinco Balones de Oro y que su nombre es Marta Vieira da Silva?

Vamos por un dato más cercano. La revista Forbes publicó este año su lista de mujeres líderes en el deporte entre las que menciona justamente a las más fuertes del fútbol: Fatma Samba Diouf Samoura, quien tras el presidente Gianni Infantino, es la número dos de la FIFA; Lydia Nsekera, elegida, por un periodo de cuatro años en 2013, miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA; Florence Hardouin, desde 2016, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Fútbol, UEFA; Marina Granovskaia, directora del Chelsea, club de la Liga Premier de Inglaterra; y Moya Dodd, una australiana que compitió contra otra mujer por un puesto en la FIFA.

También hay mujeres periodistas expertas (pocas acreditadas) que harán cobertura en este Mundial. Y en la redacción de Los Tiempos, hay dos colegas expertas en fútbol que hacen el seguimiento respectivo con análisis y debate ampliamente fundamentado.

Pero aún hablando de las mujeres comunes y corrientes que siguen los partidos por televisión, me he topado con futboleras de tomo y lomo. Siguen las ligas, las copas, se conocen las nóminas, escuchan programas deportivos, buscan en el periódico la sección fútbol y lo saben todo. Están tuiteando, facebookeando, pero principalmente, analizando.

Dicen que el fútbol es una herencia que se gana no una moda que se hereda. A mí me parece que crea identidad nacional y moviliza a hombres y mujeres por igual.Mis selecciones favoritas para Rusia 2018 son Brasil, Colombia y Alemania. El fútbol es pasión, adrenalina, entrega y amor y no se tiene que ser hombre para analizarlo con precisión y objetividad.

PAULA MUÑOZ ENCINAS

Editora OH!