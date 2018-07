Mascotas en redes sociales

Las redes sociales desempeñan cada día un papel más importante en nuestras vidas. Y nuestros perros y gatos no escapan de esta influencia. Millones de internautas usan Facebook, Twitter, Instagram o YouTube como ventanas abiertas a su vida personal, lo que incluye a sus mascotas. Y éstas ganan popularidad gracias a los tecleos de sus propietarios.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Conocí a Duende en redes, mascota de nuestra columnista Mariana Bredow que es su compañero de aventuras desde Buenos Aires a Cochabamba y ahora en Santa Cruz. También vi que otro amigo, Gunther Revollo, aparecía en televisión con una perrita protagonista de su muro, que es una cachorra rescatada de una plazuela del Barrio Juan Bosco. Me dice que la muestra con el único propósito de concientizar sobre la adopción de animales abandonados.

En este número de la revista OH!, buscamos a Petardo, el emblema de las marchas potosinas en 2015 que sigue activo en redes aunque no logré averiguar quién maneja su cuenta.

Otra mascota con gran influencia en Instagrames Marnie The Dog, una perra de 15 años con más de 2 millones de seguidores.La sigue Chouppette, la gata de Karl Lagerfeld y Miss Asia Kinney, la bulldog francés de Lady Gaga, quien suma más de 238 mil seguidores.

También están los Tobys, uno en Guadalajara, otro famoso por sus dos narices y el último, sin padrinos ni historias heroicas, pero famoso porque su dueño lo alimenta a través de la red Twitter. Dicen que envía un mensaje con la palabra feed (alimentar) y el perro come. ¡Qué curioso!

Recordé a Beast, la mascota de Mark Zuckerberg, que tuvo una cuenta activa entre 2011 y 2016, porque este año pareciera que nadie la actualiza. Beast era un gran aficionado al rap y aparecía en fotos con su dueña.

Descubrí un blog The Dodo, medio aterrorizante con la foto de un perro con cara humana. La bitácora está especializada en curiosidades sobre el mundo animal.

En el ciberespacio social, perros y otras mascotas son totalmente relevantes.

Un especialista en medios sociales, me explicó que el fenómeno no es tan peculiar. Que las redes desempeñan un rol cada vez más fundamental en nuestras vidas y es natural que nuestras mascotas formen parte de este fenómeno.

Claro, si utilizamos sitios como Facebook y Twitter como una extensión de nuestro mundo real y si pensamos en nuestras mascotas como parte de la familia, queremos que se involucren. Tiene sentido la explicación.

Reconozco que yo misma he subido fotos de mi perro, Gizmo, y aunque no me da para mantener a mis contactos actualizados sobre sus actividades, es el protagonista indiscutible del canal de Youtube de mi hijita.

Desconocidos o famosos, las historias de perros contadas en primera persona triunfan en Internet. Sus dueños son llamados “petfluencers”, y grandes empresasya los utilizan para promocionar sus marcas.

Espero que estas mascotas en redes sean una instancia para sensibilizarnos en relación a sus necesidades, para conmovernos y motivarnos a la acción.

PAULA MUÑOZ ENCINAS

Editora OH!