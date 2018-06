Un iraní en Bolivia crea una fórmula para enseñar matemáticas

El profesor Mohammad Hajari M. ha sido profeta muy pero muy lejos de su tierra, si vale la pena parafrasearla célebre frase bíblica. Lo ha sido a aproximadamente a 13.333 kilómetros de su natal Teherán, en su adoptiva Santa Cruz de la Sierra.

Hajari salió de su país hace algo más de 41 años. Para entonces ya era un ingeniero electrónico consagrado, con más de 10 años de experiencia profesional. Había participado en varios proyectos estatales relacionados al desarrollo de artefactos eléctricos y electrodomésticos. También había representado a su país, por ejemplo, en las asambleas de la Comisión Internacional Eléctrica (IEC, su sigla en inglés) en Teherán, Londres y Praga.

Sin embargo, su partida se vio motivada por razones religiosas. Desde adolescente se hizo miembro de la fe Bahá´i que postula la unidad del género humano. No era muy bienvenida entonces aquella postura en Irán, pues había estallado la revolución islámica. Hajari aceptó entonces una invitación de los líderes de su credo para partir a otras tierras.

“Había un mensaje del Centro Mundial Bahá´i”, recuerda, “avisaron que quienes quieran viajar en calidad de pioneros fuera de Irán, mejor lo hiciesen hasta cierta fecha porque luego cambiaría el Gobierno”. Salió a tiempo. Pocos años después, el régimen de los ayatolas ajusticiaría a al menos 250 practicantes bahaís.

Poco después de haber llegado a Santa Cruz, en 1978, Mohammad Hajari decidió instalar un taller de reparación de artefactos eléctricos: “Ingeniería electrónica para radio y televisión”. “Pero ese nombre no se entendía como un taller, venían más a preguntar si enseñábamos. Entonces me dio la idea de que la gente quería aprender. Así que decidimos volverlo un instituto y lo llamamos ‘Instituto Irán’, que luego sería renombrado como ‘Instituto Técnico Universal’”,recuerda Hajari. La veta pedagógica se había abierto.

Aquel centro educativo se amplió: en el día funcionaba como colegio técnico y por la noche como instituto. Al cabo de unos años, en 2005, su hijo mayor le sugirió crear una universidad técnica-tecnológica, nació la Utepsa (Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz). Fue cuando a Hajari le llegó un desesperado pedido de auxilio de las matemáticas.

“Como yo hacía de tramitador, administrativo, docente y hasta de rector, un día fui a la sección de marketing. Entonces escuché responder a un flamante bachiller al que le habían preguntado qué carrera quería estudiar: ‘Alguna que no tenga matemáticas’. Me sorprendió, me dije: ‘¡Cómo puedo poner una universidad tecnológica y que me digan eso!’”.

El problema le llamó aún más la atención. En cierta oportunidad inquirió sobre las razones por las que los estudiantes rechazaban las matemáticas y le respondieron: “Porque la matemática es teórica, mecánica, abstracta y cansadora”. Les respondió: “No puede ser, lamatemática está hecha para resolver problemas. Pero para ustedes ahora parece ser un problema”.

“¿Sabe cuántos abogados hay en Bolivia?”,pregunta, “cerca de 40 mil.Y las universidades siguen ofreciendo la carrera. Hay tanta demanda que hasta en la universidad técnica tuvimos que abrir forzadamente la carrera de derecho, pero no se entiende ese miedo a la matemática”.

Entonces, decidió buscar un método para enseñar matemáticas que sea “práctico, demostrativo, visual, lógico, razonable y divertido”. Empezó a organizar clases con figuras geométricas, luego aplicó aquellos principios al álgebra y a los logaritmos. Dejó el rectorado para dedicarse a la investigación y convirtió su oficina en un laboratorio.

Fue el detonante de lo que, tras años de reflexión e investigación, ya suman 20, se ha venido a llamar el método Dimatvis, es decir: Desarrollo de la Inteligencia Matemática Visual.

A momentos, verlo explicar los fenómenos matemáticos sabe más a juego de acertijos o hasta a espectáculo que a clase formal. Con el don de quienes aplican continuamente su vocación a la vida, llama a divertirse con las fórmulas y la imaginación, antes que al sesudo raciocinio abstracto.“¿Qué diferencia hay entre 1, 1x1 y 1x1x1?”, desafía. Luego, demuestra que la diferencia cuenta más cuando se la ve: 1x1 es 1 al cuadrado y1x1x1 es 1 al cubo, es decir, son área y volumen.

Los alumnos no tienen la mirada puesta en la pizarra o sus cuadernos. El profesor los orienta hacia la búsqueda de tangentes, secantes, diámetros y radios ubicados en escaleras, sillas, barandas y cualquier objeto de la vida cotidiana. “Le apuesto que con cuatro ladrillos resolvemos la ecuación ½ {x [(y+z)2 – (y-z)2] – 2xyz}”. Luego juega, demuestra y procede a anunciar: “xyz”.

A partir de las figuras geométricas, Hajari despeja incógnitas, articula variables, simplifica fórmulas complejas y un sinfín de operaciones. Se da el lujo de dictar charlas completas de matemáticas sin recurrir al uso de pizarra ni marcadores o tizas. Su método es aplicable al álgebra, la geometría analítica, la trigonometría y hasta el primer nivel de cálculo. No sólo ha cautivado a cientos de estudiantes, sino también a decenas de docentes, en varios casos, escépticos o críticos de principio.

“Di seis charlas, de a dos horas, para los docentes de la Universidad Gabriel René Moreno, sin usar tiza ni pizarra. Dos de ellos era muy críticos del método. Pero lo lindo ha sido que luego lo aceptaron de tan buen grado que hasta han escrito los prólogos de mis libros. Ellos han establecido que con el método se han descubierto 20 nuevos conceptos matemáticos”, recuerda.

El impacto del Dimatvis atrajo la atención de las autoridades educativas bolivianas. Puesto que es un método matemático creado en Boliviabien se puede adaptar a los principios “descolonizador”, “sociocomunitario”, “productivo”, etc. En 2014, se aprobó la inclusión de sus textos en el sistema boliviano, pero lamentablemente se anunció la implementación de una nueva malla curricular. Ello postergó la aplicación oficial del Dimatvis. “Lamentablemente”, dice Hajari, “han tardado ya cuatro años en organizar ese cambio y todavía seguimos esperando”.

Pero mientras tanto, el método se convirtió en un modelo de exportación. El éxito de Dimatvis también ha tenido ecos en el exterior del país, más propiamente en EEUU. Allí las decisiones han sido tomadas con menos complicaciones. “Me buscaron los de la Universidad de Norte América (UoNA, por su sigla en inglés) y se interesaron en el método, no se hicieron problema con lo que se iba a llamar. Ahora, el 21 junio, viajaré a para firmar un contrato en condición de docente invitado. Esta universidad quiere aplicar primero el Dimatvis en México, debido a que lo hemos trabajado en castellano”, cuenta el profesor. Así el método que suma la inteligencia visual a la abstracta y la numérica cobrará vuelo.

“Son 131 millones de mexicanos, ¿se imagina difundir este método a los estudiantes de semejante población?”, dice entusiasta Hajari. Al parecer será profeta por segunda vez, en esta oportunidad a 4.000 kilómetros de su segunda patria. Seguramente, durante el vuelo, se divertirá visualizando en las nubes hipérboles, elipses y curvas logarítmicas con las que explica ese mundo, donde no existe el miedo a las matemáticas.

2018-05-30-photo-00001293.jpg Mohammad Hajari M. Cortesía de Mohammad Hajari

PERFIL

Mohammad Hajari M.

Fecha Nacimiento: 13 de octubre1940.

Estado Civil: Casado, con dos hijos.

Profesión: Ingeniero Electrónico con especialidad en Alta Gerencia (Universidad Industrial de Teherán – Irán 1960 - 1964); Diploma en Gerencia Universitaria de excelencia (1968).

Trayectoria:

Ministerio de Economía – Instituto de investigación y estandarización de los artefactos eléctricos (1966 – 1968).

Director del Instituto de Electrónica Irán (1978-1987), del Colegio Técnico Universal (1984-1987), del Instituto Técnico universal (1988-1994) y Rector de Utepsa (1994-2002).