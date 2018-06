Eduardo Medinaceli, un boliviano en la misión espacial Euclid

A casi regañadientes, Eduardo Medinaceli aceptó ser entrevistado por OH! Le cuesta aceptar que su notable trayectoria como científico en Europa es materia para un texto periodístico. Con ya dos posdoctorados en física en su currículo ha participado en proyectos en algunos de los más avanzados centros de investigación del planeta. Ahora trabaja en la programación de un satélite que orbitará la Tierra a 1,5 millones de kilómetros y rastreará singulares misterios del Universo. Destaca que los estudios de Física en Bolivia tienen buen nivel.

¿Qué estudios realizó en Bolivia? ¿Qué estudios ha realizado en el exterior?

Me gradué en física en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz. Luego continué mis estudios haciendo el doctorado en Física de Partículas en la Universidad Alma Matter de Bologna Italia. El doctorado lo obtuve en 2008.

Estudié un tipo de detector pasivo, optimizando algoritmos para trazar las partículas con carga eléctrica que lo atravesaban, y haciendo simulaciones computarizadas para caracterizar sus “performances”.Las aplicaciones se hicieron en el campo de la astrofísica de partículas de alta energía, en dos experimentos: el primero, SLIM (Search for Ligth Magnetic Monopoles) fue realizado en el laboratorio de Chacaltaya en La Paz. Estaba dedicado a la búsqueda de tipos muy particulares de rayos cósmicos (Magnetic Monopoles, Nuclerites y Q-balls). El segundo CAKE (Cosmic Abundances bellow the Knee Energies) mapeaba la composición química de los rayos cósmicos usando un globo estratosférico que voló desde Italia hasta España.

¿Qué grados ha alcanzado o está cursando? ¿Qué otros prevé alcanzar?

El grado académico que tengo es el de doctor en física (PhD). Luego de obtenerlo me dediqué enteramente a la investigación haciendo dos post doctorados siempre en el campo de la física de partículas de altas energías. En particular me apliqué al estudio de un tipo de partícula que se llama neutrino, la cual es motivo de gran interés en la física de partículas contemporánea.

Trabajé durante dos post doctorados en la colaboración internacional del proyecto Opera (acrónimo inglés de Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus). Éste estudiaba una característica excepcional de los neutrinos, el fenómeno llamado oscilación. En él un tipo de neutrino cambia su naturaleza y se trasforma en otro tipo de neutrino. Esto se debe a la interacción con el medio en el cual se propaga. Este experimento demostró que el fenómeno de la oscilación de los neutrinos (en un particular caso) existe.

Luego obtuve un par de becas de estudio para continuar trabajando en el área de la física de neutrinos, esta vez en el experimento Gerda que estudia otro aspecto fascinante de este tipo de partícula. El fenómeno particular es un decaimiento que podría existir solamente si el neutrino es exactamente igual a su antipartícula el anti-neutrino. Este fenómeno fue previsto teóricamente por el físico italiano Ettore Majorana y aún no ha sido confirmado ni negado.

¿Y en la actualidad?

Actualmente, soy un investigador asociado a tiempo determinado del instituto nacional Italiano de Astrofísica. Hago mi investigación en el campo de la cosmología experimental. Mi contrato es financiado por la Agencia Espacial Italiana (ASI), en el marco de la misión espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Mis ambiciones a breve tiempo son las de completar todas las fases de la construcción y test del satélite que volará en 2021. Luego, espero poder continuar los estudios de la cosmología entrelazándola con el rol que tuvieron los neutrinos en las primeras fases de desarrollo del Universo.

A largo plazo, pretendo continuar en el área de la investigación experimental en lo posible en el ámbito del área de la física de partículas. Pero no puedo decir con certeza dónde me llevará la curiosidad que fértilmente crece y se modifica con los nuevos resultados que se obtienen y con las nuevas tecnologías que pueden ser aplicadas a la ciencia.

¿Qué hacía antes de partir a Italia?

Antes de venir a Italia trabajé en la facultad de Física como asistente didáctico de estudiantes que cursaban los primeros semestres de distintas carreras de ciencias puras. También trabajé como profesor en un par de colegios. En particular, tengo muy buenos recuerdos de esta experiencia en el colegio San Andrés de la UMSA.

FÍSICOS BOLIVIANOS EN EUROPA

¿Ha conocido a otros científicos bolivianos allá en Europa?

Sí, todos en el campo de la física. El que más influenció mi vida académica fue Óscar Saavedra quién era un profesor asociado de la Universidad de Turín acá en Italia. Fue gracias a él que tuve los primeros contactos con investigadores Italianos que hacían el proyecto SLIM en Chacaltaya con los cuales acabé trabajando en Bologna Italia.

Recuerdo al profesor Saavedra, que desafortunadamente nos dejó hace unos meses, como una persona muy tenaz y disciplinada. De él aprendí muchísimo, no sólo del punto de vista profesional. Recuerdo, con mucho afecto, nuestras largas cenas que acababan siempre en discusiones sobre distintos temas de actualidad del campo de la física del cual nos ocupábamos. Otra cosa que admiré mucho de él fue el gran esfuerzo que ponía en mantener activa su relación con la investigación que se realiza en Bolivia, en particular en la facultad de Física de La Paz. Fue, en parte, gracias a él que yo llegué a Italia y ahora sigo sus pasos dedicándome a la investigación en física.

Además, tuve la fortuna de encontrar en Italia grandes amigos colegas de la facultad de Física de La Paz que pasaron por Turín e hicieron sus especializaciones en Europa. Entre ellos, Alejandra Valdivia que continúa sus actividades de investigación en Alemania. También están Hugo Rivera y Martín Subieta que regresaron a Bolivia y ahora ocupan puestos destacados en la carrera de Física de La Paz, el último es el actual director del planetario Max Scherier de la UMSA.

¿En qué centros de investigación ha trabajado?

Pasé gran parte de mi vida profesional en Italia en el Instituto Nacional di Física Nuclear (INFN). Es un ente estatal con sedes en distintas ciudades Italianas. Pasé muchos años haciendo investigación en la sede del INFN de Bologna, donde hice mi doctorado y dos post-doctorados. Luego trabajé en la sede del INFN de la ciudad de Padova donde tuve distintos contratos de investigación. El INFN es una institución dedicado enteramente a la investigación en física en distintas áreas. Yo pertenecí siempre al área de investigación de física de partículas de alta energía.

Desde hace un par de años pertenezco a otra institución nacional italiana, el Instituto Nacional de Astrofísica en la ciudad de Padova. Esta institución está orientada al estudio experimental de fenómenos astronómicos como la cosmología a la cual me dedico ahora. Pertenezco a esta institución porque junto a otros investigadores del INFN decidimos participar en el área de la cosmología observacional en la misión espacial Euclid.

¿Cuáles han sido las investigaciones más importantes en las que participó?

Los proyectos de investigación más destacados en los que participé, con resultados publicados en revistas especializadas, son en el campo de la física del neutrino. El primero fue el proyecto Opera que recientemente publicó sus resultados finales. Entre ellos el más sobresaliente es el descubrimiento experimental del fenómeno de la oscilación de neutrinos de tipo neutrino muónico a neutrino tauónico. El título de descubrimiento es un concepto estadístico en el cuál se realiza una medida con un nivel de certeza mayor al 99.9 por ciento (con una desviación estandard igual a 5 sigma en el caso específico de Opera).

Otro resultado sobresaliente fue obtenido en el proyecto Gerda, del que fui parte. El resultado fue establecer el mejor límite experimental obtenido hasta ahora para el tiempo de vida media del decaimiento beta doble sin emisión de neutrinos. El cuál es un tipo de decaimiento nunca visto. La confirmación de la no existencia de este tipo de decaimiento es de vital importancia para la física contemporánea del neutrino. Traería consigo importantes consecuencias en dar a luz al enigma del porqué observamos una asimetría entre la cantidad de materia respecto a la anti-materia observada en el Universo. Este resultado fue publicado en la prestigiosa revista especializada Nature.

lalo_1.jpg En Italia El físico tarijeño, en las calles de la ciudad de Turín, en pleno invierno. Cortesía del entrevistado

EINSTEIN REFUTADO POR UNOS DÍAS

Entiendo que participó en un proyecto en el que durante unos días se obtuvo unos datos que parecían refutar una de las teorías de Einstein. ¿Puede contar esa anécdota?

El experimento Opera encontró una anomalía en sus datos que indicaba que los neutrinos detectados luego de su viaje de 732 kilómetros interactuaban con el detector antes de lo previsto: exactamente con 60 millardésimos de segundo de anticipación. Este resultado fue presentado a la comunidad científica. Y era muy delicado porque llevaba a la consecuencia que la teoría de la relatividad de Einstein era refutada. Este resultado se demostró equivocado después de posteriores análisis. Desde el punto de vista científico se dio credibilidad a Opera por el esfuerzo en descubrir el motivo de la aparente anomalía y reconocer que sus resultados precedentes era equivocados.

La anécdota que quedará para siempre es la difícil interacción con los medios de comunicación. Algunos alzaron la voz haciendo proclamaciones equivocadas, basadas en malas interpretaciones de nuestro anuncio. Obviamente se alzó una polémica muy grande y creo que en el experimento subestimamos este aspecto y debimos ser mucho más cautos con los medios de comunicación no estrictamente científicos.

¿En qué proyecto se encuentra trabajando ahora y qué alcances tiene?

Trabajo en la misión espacial Euclid, en la construcción del software que hace la gestión del detector de radiación infrarroja llamado NISP (Near Infrared Spectrometer and Photometer). Éste hará medidas de tipo espectrométrico y fotométrico de billones de galaxias muy distantes, cuyas imágenes serán detectadas en el vecino infrarojo (en el rango de longitud de onda de 0,9 a 2 micrómetros). Euclid ,con este tipo de medidas, además de medidas complementarias en el rango de radiación visible, determinará la cantidad de materia oscura presente en el universo visible, y con una medida extremamente fina de la taza de aceleración del Universo se podrá deducir la cantidad de energía oscura presente. Euclid será colocado en una órbita Lagrangiana, estable a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

Me dicen que cada vez que viene de vacaciones a Bolivia, lo llaman para dar conferencias desde países vecinos. ¿Cómo se produce eso y de qué temas les habla?

Bueno, esto no es exactamente verdad. En realidad lo que sucede es que yo trato de tener contacto con instituciones nacionales y sudamericanas relacionadas con las áreas de investigación en las cuales yo trabajo o tengo interés. Por eso cada vez que visito La Paz, contacto la carrera de Física de la UMSA para poder mostrar, sobre todo a los estudiantes, los resultados más destacados del campo de la física del cual me ocupo. De la misma manera aprovecho mis visitas a Sudamérica para participar a convenios internacionales donde puedo actualizarme del rol sudamericano en el área de mi interés. Además, aprovecho para divulgar los resultados más recientes de mi investigación.

Si bien se comprenden las distancias, ¿qué potencialidades hay en Bolivia que considera deberían desarrollarse para la investigación en su área?

Creo que el nivel académico de la UMSA en general es bueno. En particular, conozco muy bien el de la facultad de Física. La formación de base es equivalente a la de universidades europeas. Creo que los profesionales egresados de esa facultad están en las condiciones necesarias para hacer la especialización en el área que tengan más interés en universidades extranjeras. Pero considero que la Carrera de Física debería potenciar más el aspecto tecnológico de la profesión como físico. Es decir, que deberían ser reforzados los conocimientos del área computacional y estadística; obteniendo, además, de la intuición científica las habilidades para desarrollar sistemas computacionales que ayuden a entender y resolver problemas aplicados en cualquier área.

Obviamente, yo hago hincapié en este aspecto porque esa es el área en el cual trabajo. Pero Bolivia tiene la posibilidad de participar en los grandes experimentos internacionales, si sus investigadores tienen las habilidades necesarias para poder analizar las moles de datos producidos además de, obviamente, la intuición científica.

EUCLID

lalo_2.jpg EDUARDO MEDINACELI VILLEGAS Cortesía del entrevistado

PERFIL

EDUARDO MEDINACELI VILLEGAS

Nació en Tarija, en 1975.

Estudió en el Colegio Metodista - Instituto Americano de La Paz y se graduó como licenciado en ciencias físicas de la Universidad Mayor de San Andrés.

En 2008, obtuvo el título de doctor (PHD) en Física de Partículas en la Universidad Alma Matter de Bologna, Italia. Luego ha cursado dos posdoctorados en esa casa de estudios.