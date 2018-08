Miss Bolivia 2018 “La belleza tiene propósito”

No fue la típica aspirante que uno suele ver en los concursos de belleza. De hecho, buscó dos vecesla corona boliviana y sólo en la segunda vuelta, a sus 21 años, Prado Ribera, logró su cometido. No es sólo cuestión de belleza, se requiere preparación emocional, cultura general, disposición intelectual, disciplina y convicción. Conversa con OH! entre flashazos y viajes de su apretada agenda impuesta por sus representantes, pero nos abre su corazón y comparte detalles de su vida desconocidos hasta el momento.

Así como la princesa nativa americana que conquistó al inglés John Smith, durante el apogeo del conflicto entre los colonos ingleses y los pueblos indígenas de las Américas, nuestra“Pocahontas” boliviana, tiene la difícil tarea de enamorar al jurado de Miss Universo 2018, este 16 de diciembre en Tailandia. Pero no se cambia por nadie. Tal vez su infancia, poco privilegiada en San Javier, le otorgó el tesón que se necesita para persistir en ésta y cualquier lucha.

De niña, vendía las masitas que preparaba su madre, quien se desempeña actualmente como estilista en un salón de belleza. Su padre se mudó a Italia hace muchos años, lo que la dejó muy apenada y, desde entonces, la beldad cruceña –que considera a su madre Silvia Adela Ribera como su “ídola”– ayuda en el sostén de su familia. Tiene dos hermanas menores.

Y sí, no cabe duda de que es una persona amigable, inteligente y, por supuesto, hermosa. Destaca en ella su interés por la unidad familiar. Habla con soltura y seguridad. No tiene reparo en rebelar que se operó el busto en 2015 y de lo costoso que es ser Miss cuando una tiene “poco en el bolsillo”.Lo más lindo de esta charla, es que es una boliviana sin complejos y sin alardes de grandeza, como son aquellos que construyen su camino con esfuerzo.

Mide 1,82 m, entrena dos horas al día, come la comida que ella misma se cocina, estudia Odontología, sueña con tener su propia clínica y “muchos hijos”. Tiene la certeza de que la “belleza tiene un propósito” y, por ello, se siente agradecida y orgullosa de ser la reina de los bolivianos este 2018.

Descríbenos el momento en que fuiste elegida la mujer más hermosa de Bolivia.

Fue una gran emoción. Sentí que todo mi esfuerzo y dedicación valió la pena. Sentí mucha gratitud por todos los que me ayudaron, y es un momento indescriptible en mi vida que no lo cambio por nada. Dedico mi corona a todo mi país y a todas las personas que en algún momento han perdido la esperanza. SÍ SE PUEDE, todo lo que uno sueña, es posible en la vida.

¿Qué te impulsó a participar en concursos de belleza?

Desde muy pequeña me han gustado mucho los certámenes de belleza, uno de mis sueños más grandes era ser la máxima representante boliviana. Ser Miss es una experiencia maravillosa quete ayuda a abrir la mente, a madurar y a tener responsabilidad. Quiero utilizar esta corona para ayudar a mi familia y a las personas que realmente necesitan una mano en mi país. Creo que con un granito de arena podemos marcar la diferencia.

¿Qué es innegociable para ti en la vida?

El valor para mi más importante es el amor, el amor hacia los demás, el amor hacia uno mismo, el amor con dignidad.

¿Qué es aquello que nunca harías, aunque dependiera de ello tu corona?

Nunca iría en contra de lo que yo soy, de mis sentimientos y de mi forma de creer y de pensar. Creo que todos tenemos una dignidad que se valora y que no existe nada ni nadie que pueda quebrantar eso. Para ganar una corona sólo se necesita amor propio y mucho trabajo.

¿Cuáles son tus objetivos en la vida?

Tengo muchos planes a futuro. Pero deseo recibirme como odontóloga, destacarme profesionalmente, tener mi propia clínica dental. Y más adelante, tener un hogar, formar mi propia familia y tener muchos hijos.

¿Qué opinas de la idea de algunas personas que dicen que “las misses son huecas”?

Los concursos de belleza buscan mujeres integrales, una combinación, un equilibrio perfecto entre la belleza, el intelecto y el sentido de humanidad. También creo que las personas juzgan sin conocernos, a veces por una pregunta y una respuesta te juzgan toda la vida, sin saber que somos más que un error que cualquier persona puede cometer. Somos jóvenes y con muchas ganas de crecer y luchar por nuestros sueños. No somos doctoradas ni masteradas ni con 50 años de experiencia y nos preparamos y estudiamos cada día para ser dignas representantes.

¿Consideras que los certámenes de belleza son positivos para las mujeres y la sociedad?

¡Por supuesto que sí! Los certámenes de belleza son un aporte a nuestra cultura, ya que en cada concurso podrán apreciar que se destaca lo nuestro, el talento boliviano, nuestra música, bailes y tradiciones. A las jóvenes nos ayuda a proyectarnos como personas, a realizar nuestros sueños. Los concursos de belleza no son solamente una pasarela, abarca mucho más. Es todo un conjunto de atributos que debemos poseer para poder llevar una corona. Los concursos te comprometen a hacer algo por tu ciudad y por tu país que beneficia a las personas que realmente lo necesitan. La belleza tiene un propósito.

¿Qué opinas acerca de que una transexual sea la ganadora del Miss Universo España?

Yo respeto la decisión de los jurados y la decisión que ha tomado la organización de España: de aceptar transexuales en sus concursos. Ángela Ponce es muy bella y se nota que se ha preparado para llegar a cumplir su sueño, felicitarla, y va ser para mí un gusto poder compartir con ella así como con todas las candidatas del Miss Universo.

Cuéntanos sobre tu participación en el Miss Universo.

¡Me emociona mucho hablar del Miss Universo! Estoy tan feliz de conocer un lugar diferente. Con Promociones Gloria, estamos viendo minuciosamente los detalles y estoy siendo preparada de la mejor manera.

Un mensaje para Bolivia y los bolivianos por este 6 de Agosto.

Mi mensaje para Bolivia es de integración, de unión, sin diferencias. Los bolivianos somos gente carismática, trabajadora luchadora, pujante; gente que se esfuerza día a día para lograr sus sueños. Lo que nos hace únicos a los bolivianos es la variedad de cultura que poseemos. No debemos perder nuestra identidad y el amor hacia nuestro país. No perdamos la fe de que juntos podemos salir adelante. ¡Felicidades a mi Bolivia!

joyce_prado_144.jpg Joyce Prado Ribera MARKA REGISTRADA

CERTÁMENES DE BELLEZA

Joyce Prado tiene experiencia en el mundo de la belleza. Cuando salió bachiller participó del Miss Santa Cruz, obteniendo el título de Señorita Litoral 2015. Después participó del Miss Bolivia del mismo año, logrando el título de Miss Turismo Bolivia, con el que fue a representar a nuestro país en Malasia, quedando entre el Top 10 de las mujeres más hermosas que se presentaron.

En Asia, también se presentó en el Miss Model of the World Internacional.

bolivia_headshot.jpg BOLIVIANA ¿Qué tiene esta cruceña que se gana la simpatía de los que la conocen? Joyce Prado Ribera, la mujer más hermosa del país es una prueba de que su belleza externa es el reflejo de lo que lleva por dentro MARKA REGISTRADA

PERFIL

Joyce Prado Ribera

Fecha de nacimiento:

6 de junio 1997

Lugar: San Javier - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Altura: 1.82-Peso: 65 Kg

Medidas: 90 - 65 -97

Estudios:

Bachiller del Colegio San Carlos

Estudiante de Odontología, en UDABOL

Familia:

Madre- Silvia Adela Ribera

Padre -Ernesto Prado Mansilla

Hermanas - Fiorella (16) y Thais (12)