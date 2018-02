Paraíso Tropical un día en las Islas San Blas de Panamá

Textos y fotos: Gustavo Villarroel T.

La aventura comienza a las 5 de la madrugada, cuando todavía duerme la ciudad de Panamá. Luego de alistar la mochila con ropa de baño y botellas de agua, abordamos la vagoneta que espera fuera del hotel.

Después de recorrer unos 15 minutos por avenidas con gigantes rascacielos, poco a poco va quedando atrás la ciudad para ir en dirección a lo que promete ser un paraíso. Tras 40 minutos de recorrido, el vehículo para en un supermercado, para que los pasajeros puedan comprar algo de desayuno.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

De ahí, la vagoneta corre sin parar, dejando atrás una avenida amplia para ingresar por una vía más angosta, mientras a ambos lados se observan extensas praderas, similares al oriente boliviano. Tras hora y media de viaje, de repente aparece un camino angosto, casi comido por la selva, con demasiadas curvas, subidas y bajadas, asfaltada, pero con baches a cada paso.

El cielo está completamente nublado, y aunque se siente la humedad, la temperatura afuera es agradable. De pronto, tras dos horas y media de viaje, cuando ya empieza a sentirse el cansancio, aparece el puerto del Archipiélago San Blass.

Guías nativos

A primera vista, mientras en el horizonte se divisa el mar, llama la atención el lugar de espera de los turistas, en pequeños grupos, y entre ellos caminan de un lado a otro, coordinando horarios y otros detalles, los guías, nativos panameños, antes de comenzar el paseo.

En ese espacio no hay lujos ni sofisticaciones, apenas unos precarios baños para varones y mujeres, sin ducha, mientras los turistas esperan es un espacio techado, con piso de cemento y sillas de plástico.

Parece raro que en un país con los índices de crecimiento económico más altos de Latinoamérica, no se den mejores condiciones a los turistas. Hay quienes se preguntan por qué no estarán aquí las grandes cadenas hoteleras para brindar mejores servicios, con más sofisticada infraestructura. Pero eso tiene una explicación.

Tras unos minutos de espera, Ligia, una de varios guías nativos, hablando un perfecto español caribeño, y una que otra palabra en inglés, conduce al grupo hacia el bote a motor que más o menos es el equivalente a los minibuses surubí que llevan pasajeros al Chapare.

Dos chilenos, tres argentinos, dos italianos, una pareja joven de austriacos, y tres bolivianos, partimos rumbo a dos de las 365 islas.

Islas por todas partes

Con el ruido del motor de las lanchas, grupos de turistas comienzan a ir de un lado a otro, hacia diferentes destinos elegidos, y a los pocos minutos se divisa islas de diferentes tamaños, cada una con sus palmeras y algunas con cabañas.

Es un espectáculo único ver de cerca la formación de islas, desde los mil metros cuadrados hasta un poco más de 1 hectárea de tamaño. Todo un regalo de la naturaleza para el disfrute de los turistas que se maravillan a cada instante. Ninguno pierde el tiempo y en el trayecto todos sacan fotos o filman.

Luego de unos minutos, el bote se detiene durante dos ocasiones para que algunos pasajeros bajen y suban a algunos de los varios yates que seguramente fueron contratados y sirven de hoteles flotantes.

Y tras unos 20 minutos de viaje, el bote para en una de las islas, de alrededor de 1 hectárea, donde ya están otros disfrutando de las playas y arena caribeñas. La aventura, apenas comienza.

La isla de 1 hectárea

Assudub Bibbi, en lengua nativa, es la primera de tres paradas en este paseo de un día.

Es una isla de un poco más de 1 hectárea, donde hay un restaurante, baños con duchas, rústicas cabañas, algunas carpas y muchas palmeras.

No hay tiempo que perder, las aguas cristalinas, celestialmente limpias, parecen un imán que atraen a los turistas y es imposible resistirse a sumergirse una y otra vez, por largas horas, respirando además un aire purísimo.

Aquí uno siente que está en el edén, en un lugar donde no caben palabras como el estrés, aquí no hay preocupaciones, no hay rencores, no hay tristeza.

Por arte de magia, todo queda en el olvido, y uno quisiera que la vida siempre sea así, de pura naturaleza.

Y tras más de una hora de zambullidas, también es otro disfrute pasear de un lado al otro de la isla, donde hay algunas cabañas y carpas para aquellos que deseen pasar una o más noches allí, lejos del mundo, sin teléfono, sin tv, completamente desconectados de la civilización.

Llega la hora del almuerzo y en la cocina del restaurante ya tienen los alimentos casi listos. Hay dos opciones: pescado y langosta, ambos platos preparados “con la pesca del día”, muy deliciosos.

Piscina en medio del mar

El segundo destino está a unos cinco minutos de viaje, cuando el bote se detiene en medio del mar, a más o menos 2 kilómetros de la isla más cercana. De repente, los guías comienzan a bajar, porque, para sorpresa de todos, llegamos a una piscina natural. Increíble, pero cierto.

Con más o menos un metro de profundidad, es la formación de una isla sumergida. Ahí los turistas disfrutan de nuevos chapuzones, pero los guías lanzan una advertencia que no es entendida por gringos y europeos: prohibido agarrar a las estrellas de mar. ¿Cómo? ¿Hay estrellas de mar? Así es, pero ahora hay pocas, por la presencia humana.

De todas maneras, quienes no entendieron el castellano, pudieron agarrar a una de las tres que estaban allí, logrando sacarles unas fotos.

La tercera y última parada estaba cerca, a otros cinco minutos, una isla de media hectárea más o menos, con una piscina poco profunda. Aquí, llamó la atención un grupo de turistas alrededor de un pescador con un recipiente lleno de langostas y cangrejos . Alguien del lugar los estaba comprando, a $us 10 la unidad.

Al cabo de media hora, tras probar las aguas de esa isla, llegó el momento de retornar al puerto, todos mojados, algo bronceados más por la resolana, pero con la profunda sensación de que, por unas horas, estuvimos en el verdadero paraíso.

img_20180104_085723.jpg MARAVILLA NATURAL El archipiélago es un conjunto de 365 pequeñas islas e islotes, situadas frente a la costa norte del Istmo, al este del canal de Panamá. Gustavo Villarroel T.

LOS NATIVOS

Resulta que este lugar turístico es manejado por los nativos de la zona, similares a los guarayosde Bolivia, que sin ningún paternalismo del Estado, parecen ser los dueños de su destino y también de la generación de sus ingresos, guiando a los turistas.

No hay presencia de cadenas hoteleras ni otros inversionistas privados. Son los indígenas del lugar que se organizaron y atienden a su manera y con sus posibilidades a los visitantes.

img_20180104_113631.jpg CARIBE PANAMEÑO Un paseo en el día por las islas tiene un costo de $us 150 por persona, que incluye el transporte desde ciudad de Panamá, ida y vuelta. Gustavo Villarroel T.

NATIVOS

Se sabe que unas 36 de las 365 islas de este archipiélago están habitadas por el pueblo Guna, los indígenas que mantienen este lugar.