Antonio Miranda, biólogo de roce internacional

Su primera conferencia internacional sobre las orquídeas la brindó a los 16 años, en Argentina. Cuando había cumplido una década de edad, ser testigo del florecimiento de una de estas célebres flores despertó la pasión que marca su vida.Recuerda que su madre colocó una planta sobre el tronco de una palmera. Cuando vio surgir a la criatura, su belleza lo deslumbró. Es el cruceño Antonio Miranda Zapata, a sus escasos 25 años, es un experto consagrado en la materia.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“Cuando la vi llamé a una vecina y le pregunté si conocía qué planta era”,recuerda, “me respondió que era una orquídea. Era una Cattleia Nobilior impresionante, de un color fucsia muy lindo. Corrí a la computadora, ingresé al google y escribí “orquídea” y ahí me atraparon. No he dejado de estudiarlas desde entonces”.

Esa dedicación ha hecho que, junto al equipo con el que trabaja, haya descubierto recientemente cuatro nuevas especies de esta singular flor. Miranda cuenta que en una excursión al parque Guarayos advirtieron unas formas no conocidas entre las especies ya clasificadas. Cuando consultaron a instituciones internacionales especializadas, la respuesta resultó contundente: “son especies nuevas”. Ahora, prepara maletas, y un artículo escrito en francés, pues en próximos meses deberá presentar ante la comunidad internacional de orquideófilos, en Guyana, a los nuevos ejemplares.

Esta singular experiencia da fe del grado de conocimiento que Antonio ha alcanzado. Sus allegados confiesan que el joven experto incluso se conoce de memoria los más de 1.500 nombres científicos de las orquídeas ya clasificadas en el país. No es para menos, su afición no ha sido meramente documental o de catálogo. “Cuando viví en Tarija, llegué a tener dos invernaderos, uno con orquídeas de trópico y otro con las de clima templado. Sumé más de 700 variedades, hoy tengo unas 500, en medio de un total de cerca de 2.000 plantas”.

Antonio clasifica, describe y conoce infinidad de historias sobre las orquídeas. Relata, por ejemplo, que la especie nacional conocida como “la bailarina” fue descubierta por cultivadores bolivianos, entre ellos, Luis René Moreno. Sin embargo, dos estadounidenses se atribuyeron el descubrimiento. Aquel hallazgo fue plasmado en un libro que luego tuvo su versión cinematográfica.

Explica que esta orquídea sólo crece en Bolivia, en el entorno de la capital cruceña; “sobre las orillas del río Güendá, cerca del parque Amboró”. Añade que también las han registrado en el parque Madidi y en Pando. Recuerda así las incontables travesías que hubo de realizar por zonas selváticas y vallunas.

Así fue cobrando notoriedad y expertos de diversas latitudes lo llevaron a dictar conferencias en diversas ciudades de Argentina, Brasil y Estados Unidos, en varias oportunidades, en cada caso. También es miembro de las principales asociaciones internacionales de orquideófilos. Incluso fue designado juez en una exposición internacional realizada en Tucumán.

No sólo eso, sino que también ha llegado a presidir uno de los grupos de cultivadores de orquídeas más importantes de Santa Cruz. Actualmente, se hallan en proceso de acreditación ante la American Orchid Society, lo que les permitirá mayores reconocimientos a nivel continental. Remarca así que es tan científico como coleccionista apasionado.

“Hoy, hay orquídeas para todo bolsillo, aunque claro que algunas adquieren precios altos por diversas características”, explica, “influyen la dificultad de reproducción, la rareza de las especies o híbridos con características excepcionales. Hay plantas de colección que llegan a cotizarse en 20 mil a 30 mil dólares, y gente que las paga. Yo he llegado a comprarme orquídeas de hasta 300 dólares”.

Como era de esperarse, su mundo laboral también fue absorbido por las célebres flores. Ya veinteañero fue contratado por el parque botánico de Santa Cruz para fungir como responsable de la colección de orquídeas de aquella institución. Pero, tras ejercer esas funciones durante un lustro, Miranda optó por trabajar independientemente. Junto a un socio creó la marca A y A Orquídeas, dedicada a producir, investigar y comercializar estas flores.

Mientras describe al objeto de esa su notable vocación, resume las causas que la despertaron aquel día en que vio florecer la Cattleia Nobilior en una palmera. “Las formas que las orquídeas tienen, si uno se pone a verlas en detalle son fascinantes. No sólo eso, varias de ellas tienen particulares aromas. Algunas huelen a chocolate, otras a vainilla o a coco. Todo eso me hizo apreciar la naturaleza desde otro punto de vista”.