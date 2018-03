Claves para mantener viva una relación de pareja

“En el matrimonio pasan cosas muy raras, como por ejemplo, en el primer año de casados el marido habla y la mujer escucha, en el segundo, la mujer habla y el marido escucha; en el tercer año hablan los dos y escuchan los vecinos”. Éste es un chiste más pero puede ser una preocupante realidad. La vida rutinaria, la falta de comunicación, los problemas con los hijos, todos esos factores pueden llegar a desgastar una relación que comienza con amor y que puede continuar como una relación de amor, siempre y cuando ésta se cultive.

El master coach de parejas que recientemente ofreció un evento masivo para mejorar la vida de a dos, Fabio de Jesús, y la psicoterapeuta Verónica Trigo ayudaron a extraer estas claves para mantener unida a la pareja.

1. Comunicación

En la pareja, la comunicación es lo más importante, no solamente para decir lo malo, lo que no gusta a uno o al otro, sino también para resaltar lo bueno. Debe tenerse cuidado con lo que se ha forjado a través de los meses o años de unión, resalta Fabio de Jesús.

Los problemas que se presentan más frecuentemente son los derivados de la imposibilidad de coconstruir una “cultura de pareja”, relacionada con la dificultad para ponerse de acuerdo en temas que son trascendentales, al menos para uno de los miembros de la pareja, señaló Verónica Trigo, masterada en psicoterapia individual, de pareja, familia, niños y adolescentes.

Es clave mantener una comunicación respetuosa en la que primero siempre se escuche, luego se den respuestas ante lo escuchado y al final se comunique lo que uno quiere decir, señaló.

Detrás de muchos de los conflictos en pareja está la importancia de desarrollar la empatía, la autocrítica, la tolerancia, las habilidades comunicativas y de resolución de problemas que fomenten la idea de un “nosotros” que resuma la sensación de pertenencia, identidad, apoyo y unión, resaltó.

2. Mantener los detalles

“El amor nunca termina, terminan las salidas, los abrazos, las flores, el cariño y los detalles”, menciona el master coach.

Trigo afirma que una clave a seguir es mantener y promover la afectividad y para eso es aconsejable que se sigan realizando actividades que les gusten a ambos, encontrando momentos para distraerse, seguir siendo detallistas, buscar aficiones en común, divertirse, salir y fomentar el romance.

3. Promover los lenguajes del amor

Según Gary Chapman, terapeuta de parejas y autor de “Los cinco lenguajes del amor”, existen cinco maneras generales en las que se puede expresar este sentimiento: los actos de servicio, como que le hagan el desayuno, hagan tareas en la casa y otras. Otros preferirán las frases de afirmación, como “te amo” y “eres la mejor”. En la pareja se tiende a reprochar lo que a uno no le gusta y, poco a poco, las parejas se olvidan de halagarse, como lo hacían en la etapa de enamoramiento, destaca Trigo.

Hay quienes prefieren las atenciones en forma de regalos, así sean pequeños. Y también se puede dar tiempo de calidad con la pareja, como otro lenguaje. También están el contacto físico, los abrazos y besos, como un lenguaje para él y ella.

“Cada persona tiene el suyo, Chapman habla de cinco pero yo creo que hay muchos más, porque hay culturas diferentes, por ejemplo”, dijo Fabio de Jesús.

4. La prioridad es la pareja

Aunque culturalmente es duro de entender, la prioridad para un matrimonio es la pareja, aunque se tengan hijos. Esto no quiere decir que no se ama y cuida a los hijos, sino que es otra relación muy diferente. “El amor de tu vida es la pareja, no son tus hijos”, dice el master coach, que asegura que los hijos tienen una vida propia y deben seguir su camino. Los padres los orientan, los apoyan y los aman; pero son primero una pareja. El vínculo que une a un matrimonio con sus hijos es muy diferente al que une a una pareja y no hay que mezclarlos, dice.

A propósito, Trigo menciona que el problema más frecuente en parejas con hijos es la diferencia en los estilos educativos, mientras uno es muy permisivo el otro tiende hacer muy estricto y así se van polarizando.

5. Hablar del dinero

El dinero no es un dios, es un recurso o medio. Hay muchas parejas que no tienen la misma idea del dinero y por eso hay que comunicarse en torno a él. Incluso, “el hombre o la mujer a veces no saben cuánto ganan”. dice de Jesús.

Los secretos implican una falta de comunicación y debe contraponerse con un plan financiero conjunto. Éste es un motivo que también lleva a las parejas a terapia, según Trigo.

6. La relación con suegros

Los suegros no son un problema, sino que su intromisión puede serlo.

Se debe poner límites en esta relación. Aunque la pareja viva en la misma casa que los suegros, son dos hogares diferentes.

Las parejas deciden compartir casa por falta de dinero o porque sienten que sus padres deben ayudarlos, cuando no debe ser así. Esto puede extenderse durante años. Además es muy común en nuestra cultura, señaló de Jesús.

7. Hablar de sexo

Aunque se trate de parejas establecidas durante años, el sexo continúa siendo un gran tabú. Fabio de Jesús resalta que no es solamente un acto mecánico y rutinario. Para los hombres y las mujeres es algo muy diferente y a veces influye mucho el momento biológico que están pasando las parejas. El placer debe estar siempre ahí, finalizó.

PREVENCIÓN

Cuándo buscar ayuda. Es signo de inteligencia buscar ayuda cuando uno mismo en su entorno no sabe cómo resolver un problema, en lugar de vivir no sólo días o semanas, sino meses, años y a veces toda una vida en un plano de insatisfacción y deterioro. En la actualidad, la parejas acuden a un psicólogo como prevención antes de que las situaciones sean aún más conflictivas, aseguró la psicoterapeuta Verónica Trigo.

Consecuencias en familia, Los problemas en pareja siempre inciden en los hijos. Si les damos amor y respeto a los niños, ellos buscarán ese tipo de relaciones, en más de un 90 por ciento. “Nuestros hijos no aceptarán menos de lo que han tenido en su hogar”, según Fabio de Jesús.