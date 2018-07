Por qué siempre habrá un lugar en el trabajo para el ‘antipático’ de la oficina

Una de las personas más difíciles con las que he trabajado era una periodista muy inteligente con una habilidad asombrosa para publicar primicias.

Nos sentábamos juntas cuando éramos periodistas novatas, en una oficina donde ella me volvía loca de forma rutinaria. Ella contestaba mi teléfono cuando yo estaba fuera e instaba a mis contactos a hablar con ella en lugar de hablar conmigo. Ella fabricaba misiles de lo que estuviera en su escritorio y se los lanzaba a nuestros colegas cuando estaban tratando de cumplir con la fecha de cierre. Ella era brillante cuando se trataba de involucrarse en historias sobre noticias que no tenían nada que ver con el trabajo que se le había asignado (que es una práctica desaprobada que llamamos "sharking" o ‘tiburonear’). Y aunque podía ser amable y generosa, nos volvimos tan patéticamente competitivas que nuestro jefe solía llamarnos las "gemelas dorsales".

Pensé en ella la semana pasada cuando leí una reseña de un nuevo libro sobre el banco Barclays y sus muchos jefes, entre los que se destaca Bob Diamond. Se retiró después de que Barclays fue multado por manipular las tasas de préstamos interbancarios y alguna vez fue descrito como el rostro inaceptable de la banca. Pero también era un gran defensor de la política de no tolerancia de los antipáticos: los empleados que no se comportaban como parte del equipo tenían que cambiar o marcharse, sin importar cuán talentosos fueran.

Todavía recuerdo que les dijo a los periodistas en 2011 que había despedido a más de 30 delincuentes, lo que inmediatamente me hizo pensar en cuán maravillosamente diferente podría haber sido mi vida en mi antiguo trabajo.

Por desgracia, la política tenía límites. Unos años más tarde, un ex banquero de Barclays involucrado en el escándalo de manipulación le dijo a un tribunal que su gerente solía golpearlo en la cabeza con un bate de béisbol de 12 pulgadas y una vez lo hizo pararse en una silla en el piso de operaciones cuando no pudo nombre de la capital de las Filipinas.

Aun así, ahora se acepta ampliamente que Robert Sutton, un profesor de la Universidad de Stanford, tenía razón cuando escribió en su libro de 2007, The No Asshole Rule (La regla de no gilipollas), que los trabajadores desagradables a menudo traen más problemas que beneficios. Netflix ha dicho durante años que no tolerará "a brillantes antipáticos" porque el desgaste que provoca en el trabajo en equipo es demasiado alto. El empresario Michael Liebreich insistió en una "zona libre de gilipollas" cuando comenzó el equipo de investigación de New Energy Finance que luego le vendió a Bloomberg. Incluso Tim Geithner, un Secretario del Departamento del Tesoro de EEUU implementó una regla de "no pavos reales, no idiotas, no llorones".

Estoy a favor de esto. También me complace cada vez que personas como Adam Grant, profesor de gestión y psicología de Wharton, ofrecen pruebas de que las personas agradables y desinteresadas suelen ascender a la cima de sus campos. Sin embargo, dudo que el mundo laboral se deshará completamente de las personas antipáticas y, en algunos casos, ni siquiera estoy segura de que debería de hacerlo.

Mientras escribo, me distraen las notificaciones de un dispositivo de una compañía que hace tiempo estuvo bajo el mando de Steve Jobs, un cretino de medalla de oro. Es difícil determinar si el último jefe de Apple pudo lanzar el iPhone porque era un hostigador terrible, o a pesar de ello. Pero el hecho es que lo hizo.

Me gusta pensar que el Sr. Jobs fue un caso atípico. Sin embargo, existe una gran cantidad de evidencia de que las personas desagradables, especialmente los hombres, tienen más éxito en el trabajo y reciben sueldos más altos. Ésa es una de las razones por las que no creo que desaparecerán este tipo de personas de las oficinas en el corto plazo, ya que a menudo terminan dirigiendo todo. Además de eso, como sugiere el caso de Barclays, las personas desagradables son difíciles de detectar y erradicar en las grandes empresas, sin importar lo que digan los altos ejecutivos.

Finalmente, me pregunto si los empleados desagradables siempre son iguales. En mi experiencia, muchas de las personas más engañosas en el trabajo pertenecen a un subconjunto de ‘colegas antipáticos’ que el ex entrenador de rugby de Inglaterra, Sir Clive Woodward, ha denominado como "extractores de energía", personas cuya negatividad agota a quienes los rodean. Sin embargo, éstos también son algunos de mis colegas favoritos. A menudo son los únicos dispuestos a señalar defectos obvios en la oficina. Sospecho que la descripción se ajusta a muchos denunciantes. A veces, simplemente son personas agradables que han pasado por un mal momento en su hogar o que fueron promovidas a un cargo administrativo sin capacitación. En otras palabras, su personalidad no es el problema.

"Esto dificulta la implementación de una política de no contratar a personas desagradables o problemáticas", dice Andrew Parker, profesor de la escuela de negocios de la Universidad de Exeter, que ha estudiado docenas de empresas y agencias.

Creo que tiene razón, aunque esto no ayuda a nadie que trabaje con una persona irremediablemente difícil. Sospecho que muchos harán lo yo terminé haciendo cuando era joven: cambiarme discretamente de oficina.