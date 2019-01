10 Tips para cuidar su bolsillo cuando viaja

Una de las principales opciones en vacaciones es viajar, ya sea en familia, con amigos o solos. A la hora de preparar un viaje, la lista incluye varias cosas como el preparado de maletas, documentos, compra de pasajes, itinerario, entre otros. En la planificación uno de los aspectos más importantes es la administración de los recursos económicos.

El tener un presupuesto realizado correctamente puede mejorar la experiencia del viaje, pues las preocupaciones económicas pasan a segundo plano y si surge alguna emergencia no es un frustración, porque uno ya está preparado para todo.

Jairo Céspedes, experto en áreas administrativas y financieras, comparte con los lectores algunos consejos a tomar en cuenta a la hora de hacer un presupuesto para así disfrutar del viaje vacacional a lo máximo.

1. Ahorrar con anticipación

El primer consejo de Céspedes, que lo considera fundamental, es ahorrar con anticipación si planea viajar.

“Emprender un viaje sin planificación ni logística financiera puede terminar en un viaje no aprovechado al máximo o en una ruptura de las finanzas personales”, explica.

2. Planificación general del viaje

Al preparar un viaje empiece por el destino y haga una planificación general. “Se debe pensar en el dónde, cómo, cuándo, incluso si se contrata un tour especial con alguna agencia de viajes”, dice el experto.

3. Características del destino

Antes de empezar a realizar el presupuesto y después de definir el destino debe hacerse algunas preguntas: Los lugares que se visitará ¿tienen costo de acceso? o ¿son de acceso libre?, ¿cuánto cuesta el transporte? o ¿qué tipo de transporte hay?

“No todos los lugares tienen el mismo transporte en la ciudad, algunas ciudades tienen buses, otros metros, otras tienen ambos, o por ejemplo el enigmático teleférico en la ciudad de La Paz, existe transporte variado en cada ciudad, lo cual es un aspecto a considerar”, indica.

4. Prefijar los gastos

Después de conocer qué tipo de gastos debe realizar en el destino elegido, empiece a prefijar los costos como: los pasajes de ida y vuelta, combustible del auto en caso de que viaje en movilidad propia, transporte en el lugar a visitar.

Además, averiguar sobre los alojamientos, hoteles, hostales de todo tipo dependiendo a su requerimiento y al presupuesto disponible. Otro aspecto importante es la manutención en el viaje como la comida y algunos gastos aparte.

“La estrategia más útil en estos casos es presupuestar correctamente y al detalle todos los gastos a incurrir”, aconseja Céspedes.

5. Antes del presupuesto

“El uso del presupuesto es realmente importante en la gestión financiera personal, en este caso el presupuesto lo usaremos para viajar”, señala.

Antes de hacer un presupuesto definitivo y saber algunos costos generales que tiene el lugar de destino se deben tomar en cuenta las variables, debido a que debe administrar correctamente todos sus recursos.

Además, el experto indica que es preciso tomar en cuenta la temporada de viaje, pues en épocas vacacionales los costos suelen variar, por lo general incrementan.

También debe determinar exactamente la duración del viaje, la cantidad de personas que van, lugares que se visitarán y el costo que tendrá cada uno.

6. Calendario de gastos

“Debes estar consciente que para no dañar tu bolsillo deberás detallar cada uno de los gastos posibles, los que has previsto y los que no también”, indica el experto. Aconseja elaborar un calendario de gastos que es primordial y eficiente a la hora de viajar, ya que se definen a detalle (día por día) los gastos a incurrir.

Por ejemplo:

Día 1: Gastos de transporte, hospedaje, lugares turísticos, alimentación, entre otros.

“Presupuesta hasta el gasto más mínimo, si vas a salir a algún bar de ocio, pues tómalo en cuenta, no vaya a ser que al final del viaje te veas en apuros”, recomienda.

7 Reserva

Se debe tener en cuenta que siempre pueden ocurrir acontecimientos que no se han previsto, por ejemplo una infección estomacal, situación que representaría un gasto médico que quizá no se pensó.

Para evitar inconvenientes, Céspedes aconseja presupuestar algo de dinero extra, pues el viajero debe estar preparado por si existen algunos percances como enfermedades, cambio de moneda si se viaja al exterior, transporte de emergencia.

8. Efectivo o tarjeta

Este aspecto es una decisión personal, pero siempre se deben tomar precauciones, por ejemplo si va a usar tarjeta: Contacte al banco para que le oriente sobre el uso de la tarjeta en el extranjero como el costo por sacar dinero en otros países o el límite de gastos de la tarjeta.

Céspedes también aconseja contar con dos tarjetas por si una falla.

En cuanto al dinero en efectivo, siempre es necesario portar un monto para los pequeños gastos que pueden surgir.

9. Gastos que se deben evitar

“Considero que viajar es una de las actividades más relajantes de la vida, por eso aconsejo que las personas no se cohibían a la hora de gastar lo que se ha presupuestado”, indica Céspedes. Asegura que los únicos gastos que se deben evitar son los que no se han presupuestado.

10. Anticipación

Céspedes recomienda hacer el presupuesto de un viaje largo por lo menos un año o seis meses antes y ser lo suficientemente flexible para ajustar los fondos que se posee y destinar más recursos en caso de ser necesario.