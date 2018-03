Grandes aportes que revolucionaron la comprensión del mundo

El famoso físico británico Stephen Hawking fue uno de los mejores científicos del mundo -desde Albert Einstein-, no sólo por sus descubrimientos y teorías, sino también por las circunstancias de su vida tras ser diagnosticado con un tipo de esclerosis lateral amiotrófica.

Los médicos le dieron entre dos y tres años de esperanza de vida como máximo. Pero el británico desafió los pronósticos y siguió haciendo ciencia durante más de cinco décadas.

Aunque la enfermedad fue paralizándolo lentamente, pudo seguir trabajando en sus teorías y seguir difundiéndolas, además de participar en foros y expresar su opinión sobre los últimos avances de la ciencia. La BBC Mundo seleccionó sus aportes más destacados que están relacionadas entre sí.

1. Los agujeros negros

Stephen Hawking dedicó toda su vida a trabajar sobre las leyes que gobiernan el universo. Muchos de sus teoremas giran en torno a los agujeros negros.

Un agujero negro es una región del espacio con una cantidad de masa concentrada tan grande que no existe la posibilidad de que algún objeto cercano escape a su atracción gravitacional.

La idea de los agujeros negros es muy anterior a Hawking: las primeras nociones datan del siglo XVIII y fue la Relatividad General de Einstein en 1915 la que hizo que se empezaran a tomar en serio.

Pero en los años 70, Hawking tomó como base los estudios de Einstein para lograr una descripción de la evolución de los agujeros negros desde la física cuántica. Entre otras cosas, descubrió que los agujeros negros no son totalmente negros.

2. La radiación de Hawking

Según Hawking, los efectos de las física cuántica hacen que los agujeros negros brillen como cuerpos calientes, de ahí que pierdan parte de su negritud.

En 1976, y siguiendo los enunciados de la física cuántica, Hawking concluyó en su “Teoría de la Radiación” que los agujeros negros son capaces de emitir energía, perder materia e incluso terminar por desaparecer.

“El agujero negro sólo aparece en silueta pero luego se abre y revela información sobre lo que ha caído dentro”, explicó el científico. “Eso nos permite cerciorarnos sobre el pasado y prever el futuro”, dijo en una ocasión.

3. confirmación del Big Bang

El trabajo que hizo Hawking sobre los agujeros negros ayudó a probar la idea de que hubo una Gran Explosión o Big Bang al principio de todo.

Aunque había sido desarrollada en la década de los 40, la teoría del Big Bang aún no había sido aceptada por todos los cosmólogos.

Sin embargo, en colaboración con el matemático británico Roger Penrose, Hawking se dio cuenta de que los agujeros negros eran como el Big Bang al revés, lo que significó que las matemáticas que había usado para describir los citados agujeros negros también servían para describir el Big Bang.

Fue un momento clave para demostrar que el Big Bang realmente había ocurrido.

Uniendo todos estos conceptos, una de las afirmaciones más atrevidas de Hawking fue considerar que la Teoría General de la Relatividad de Einstein implicaba que el espacio y el tiempo tuvieron un principio en el Big Bang y tienen su fin en los agujeros negros.

Aún si el universo llega a su fin, esto no ocurrirá hasta dentro de al menos 20 mil millones de años .

4. La teoría del todo

Fue quizá su “Teoría del Todo”, que sugiere que el universo evoluciona según leyes bien definidas, la que atrajo la mayor atención.

“Este conjunto de leyes puede darnos las respuestas a preguntas como cuál fue el origen del universo”, declaró Hawking.

“¿Hacia dónde va y tendrá un final? Y de ser así, ¿cómo terminará? Si encontramos las respuestas a estas preguntas, entonces conoceremos la mente de dios”, prometió.

5. Breve historia del tiempo

Pese a la complejidad de todos estos conceptos, Hawking hizo un gran esfuerzo por difundir la cosmología en términos fáciles de comprender para el público general.

Su libro “Una breve historia del tiempo”, de 1988, vendió más de 10 millones de copias en el mundo.

Aun así, Hawking era consciente de que las ventas no se traducían directamente en lecturas completas y años después publicó una versión más breve y más fácil de digerir.

“Creo que la explicación más simple es que no hay Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva a una profunda comprensión de que probablemente no hay cielo ni vida después de la muerte. Tenemos esta vida para apreciar el grandioso diseño del universo y por eso, estoy extremadamente agradecido”.