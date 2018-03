El mundo lamenta la muerte de Stephen Hawking

Políticos, artistas, científicos y religiosos dejaron de lado sus diferencias sobre la creación del Universo para ensalzar al astrofísico británico Stephen Hawking que falleció ayer a los 76 años, en Cambridge, quien fue una fuente de inspiración global.

Bolivia y el mundo lamentó el deceso del científico que desafió las expectativas de una muerte temprana para convertirse en el estudioso más popular.

Hawking dedicó su vida a desentrañar los misterios del universo y, aunque nunca ganó el Premio Nobel, era más célebre que cualquiera de los que lo hicieron.

El presidente boliviano Evo Morales lamentó ayer la muerte del físico británico a quien describió como uno de los más grandes de la humanidad. Preocupado por el destino de los seres humanos escribió en Twitter, desde donde envió su pésame a la familia deHawking: “Las acciones de Donald Trump podrían convertir la tierra en un planeta con lluvias de ácido sulfúrico”.

El científico boliviano Mohammed Mostajo escribió en su cuenta de Facebook: “Él fue uno de las más inspiradoras mentes de nuestra generación. Tuve que verlo dando clases hace un par de años y quedé impresionado no solamente por su intelecto, sino también por su sentido del humor. Una verdadera inspiración para cualquier científico joven”.

Para el astrónomo boliviano Gonzalo Vargas, “el logro mayor de Stephen fue el de sobreponer su pasión y curiosidad por estudiar la naturaleza, sobre sus problemas de salud y limitaciones del cuerpo físico”. Además, es admirable que con la esclerosis lateral amiotrófica que se le diagnosticó a sus 21 años haya podido vivir por la fuerza de su espíritu hasta sus 76 años, una vida tan longeva como muchas otras, destacó el también astrónomo Germán Morales.

“La contribución de Stephen es un escalón más en la escalera del conocimiento”, afirmó Vargas.

“Fue un gran hombre y un gran científico”, y de la humanidad depende cómo utilizará las luces que dejó”, dijo Javier Prudencio, director del Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad Católica Boliviana, Regional Cochabamba.

“Mis recuerdos sobre él estarían en dos frentes: primero en nuestro trabajo juntos como científicos y, segundo, como ser humano, cuya historia es de triunfo ante la adversidad”, resumió el colega de Hawking, James Hartle.

La Universidad británica de Cambridge, donde trabajó Hawking, definió su carácter como “una fuente de inspiración para millones de personas” y sus descubrimientos -la radiación de los agujeros negros, entre otros- como un “legado imborrable”.

“Inspiró a una generación entera con su habilidad de presentar teorías complejas de una forma popular”, subrayó el director de investigación e informática de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), Eckhard Elsen.

“Agrupó ideas de la mecánica cuántica y de la relatividad, dos teorías difíciles de conciliar”, recordó el jefe del departamento de Física de esta institución, Guian Giudice, quien, además, destaca su contribución como “una fuente de inspiración constante para la investigación teórica”.

Los organismos científicos del Vaticano expresaron su “profunda tristeza” por la desaparición de un “excepcional miembro” que puso empeño en acercar religión y ciencia.

“A los cuatro papas que le recibieron les dijo que quería avanzar en la relación entre fe y razón científica”, señaló la Pontificia Academia de las Ciencias en Twitter.

La Unión Europea (UE) se sumó a los homenajes describiendo al científico como “una de las mejores mentes” de la historia y destacando sus esfuerzos por divulgar las complejas teorías de la física moderna.

“No sólo mostró una curiosidad infinita, si puedo usar esta palabra, sino también la ambición de hacer algo tan complejo como la física comprensible para personas como tú y yo”, declaró el portavoz de la Comisión Europea Alexander Winterstein.

La agencia espacial estadounidense NASA aseguró que los avances de Hawking en los campos de la física y la astronomía “no sólo cambiaron la forma de ver el cosmos, sino que también jugaron, y seguirán desempeñando, un papel fundamental en la configuración de los esfuerzos de la NASA para explorar el sistema solar y más allá”.

“Una mente brillante y extraordinaria”, insistió la primera ministra británica, Theresa May, quien remarcó que “su coraje, humor y determinación para aprovechar al máximo la vida fue una inspiración”.

El trabajo de Hawking también fuero retratado por la literatura y el cine, y sus estrellas también lamentaron la pérdida.

Entre ellos está Eddie Redmayne, que en 2015 ganó el Óscar al mejor actor por su interpretación del científico británico en “La teoría del todo”. “Hemos perdido a una mente realmente hermosa, un científico asombroso y el hombre más divertido que yo haya tenido el placer de conocer”, señaló.

El también actor británico Benedict Cumberbatch, el primero que dio vida a Hawking en la pantalla (2004), remarcó la “heroica” hazaña que logró el físico al “crear el género editorial de la ciencia popular”.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, agradeció a Hawking que abriera nuestras mentes “sobre el origen del Universo y la vida”. “Nos mostró un camino que revolucionó la ciencia y nos enseñó que, cuando tenemos voluntad y talento, somos capaces de tocar las estrellas”, agregó.

Stephen Hawking será recordado por ampliar los límites del conocimiento humano sobre el universo habitable: “inspiró a generaciones a mirar más allá de nuestro planeta azul”, resumió el astronauta Tim Peake.

FRASES

"Aunque había una nube sobre mi futuro, encontré, para mi sorpresa, que disfrutaba más de la vida en el presente de lo que la había disfrutado nunca".

"Einstein se equivocaba cuando decía que ‘Dios no juega a los dados con el universo’. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no sólo juega a los dados con el universo: a veces los arroja donde no podemos verlos".

"Me he dado cuenta que incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, igual miran antes de cruzar la calle".