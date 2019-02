Científica boliviana recibe el premio OWSD- Elsevier

La científica boliviana Narel Paniagua-Zambrana recibió hoy el premio OWSD-Elsevier 2019 en una ceremonia realizada en Washington.

Paniagua-Zambrana, del Herbario Nacional de Bolivia y de la Universidad Mayor de San Andrés, fue premiada en el área de etnobotánica por un trabajo que protege “los conocimientos tradicionales sobre el uso de plantas por parte de las poblaciones indígenas y las comunidades locales”.

Junto a la boliviana fueron galardonadas Tabassum Mumtaz, de la Comisión de Energía Atómica de Bangladesh, en microbiología ambiental; Uduak Okomo, de la Escuela Londres de Higiene y Medicina Tropical de Gambia, en pediatría y epidemiología; Tista Prasai Joshi, de la Academia de Ciencia y Tecnología de Nepal, en microbiología ambiental, y Amira Shaheen, de la Universidad Nacional An-Najah de Palestina, en epidemiología.

El premio, que empezó a otorgarse en 2011, está dotado con 5.000 dólares (4.400 euros) y la oportunidad de asistir al encuentro anual de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), una de las asociaciones científicas más prestigiosas del mundo, con sede en Washington.