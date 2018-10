Cinco bolivianas compiten en olimpiada de astronomía

Cinco estudiantes bolivianas participan de la X Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Aeronaútica (OLAA) que se realiza en la ciudad de Ayolas (Misiones, Paraguay) hasta el 20 de octubre.

Las bolivianas se enfrentan a sus pares de Paraguay, Brasil, Uruguay, Ecuador, Argentina Panamá, Colombia, México, Perú y Chile.

La delegación nacional está conformada por Paola Medrano (Cochabamba), Fernanda Yucra, Carla Lobo (ambas de Santa Cruz), Adriana Vásquez y Ruth Liceras (las dos últimas de Chuquisaca). Como tutora las acompaña la profesora Zulma Valdez.

La OLAA es una competencia anual para estudiantes de educación secundaria y tiene por objetivo promover el intercambio y proporcionar a los escolares un contacto con la investigación y la enseñanza de las ciencias, particularmente de la astronomía y la aeronáutica.

Durante la competencia los jóvenes realizarán exámenes grupales e individuales con el fin de conseguir el máximo galardón: la medalla de oro.

Para ello resolverán problemas teóricos y demostrarán sus habilidades para la observación y reconocimiento de constelaciones y objetos celestes.

Asimismo, deberán conformar grupos -con integrantes de diferentes países- para superar la prueba de realización y lanzamiento de cohetes elaborados a partir de botellas de plástico y propulsados por agua. El mejor puntaje será otorgado al equipo que alcance la mayor distancia.

En el evento académico y científico también se comparten conocimientos, se generan vínculos de comunicación y colaboración y se promueve el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas en física, matemática, biología, química, astronomía y astronaútica.

Doble Click entrevistó a cuatro de las cinco participantes bolivianas a esta olimpiada, antes de su partida a Paraguay.

Cada una es medallista del área de astronomía y astrofísica de la Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana de 2017.

Todas participan por primera vez en un evento internacional de esta naturaleza. Coinciden que en nuestro país hace falta más apoyo a la ciencia y que al no existir especialistas en astronomía recurren a profesionales en física para su preparación. Señalan que también tienen que ser autodidactas.

La cochabambina Paola Medrano revela que la astronomía le empezó a apasionar desde que uno de sus profesores de física -Adrés Durán-,la incentivó a aprender sobre esta área. Hoy, asiste al Centro Astronomía Sigma Octante para aprender más y hacer observaciones. Asimismo, Luis Ancari, exolimpista en eventos internacionales, la apoya bastante en su preparación.

Paola está en sexto de secundaria, en el Colegio Particular Quillacollo (Insparqui). Explica que para entender la astronomía se requiere conocimientos de física, matemática, química, biología y geografía.

La olimpista piensa estudiar la carrera de física para posteriormente realizar un posgrado en astrofísica.

Solicita más apoyo a la ciencia para llevar adelante al país a la nueva era tecnológica.

Adriana Vásquez, de 17 años, está en sexto de secundaria en el colegio Santa Ana, en Sucre (Chuquisaca).

“Me gusta la astrofísica, porque es una ciencia que va fuera de lo común, nos hace abrir los ojos, nos muestra la inmensidad del universo que espera ser descubierto y entender cómo todos los fenómenos que pasan allí afuera afectan en nuestro planeta”, dice Adriana.

Comenta que piensa seguir en el área de la ciencia y estudiar la carrera de física. “Quiero seguir aprendiendo más”, señala.

Aconseja a quienes les guste la ciencia sean “perseverantes, apasionados, curiosos y que no se queden con lo que los maestros les enseñan”.

La ciencia “es algo espectacular que los cautivará. Con la ciencia verán cuál es la realidad en la que vivimos y los llamará a cuestionarse sobre cualquier pequeño detalle”, dice Adriana.

Fernanda Yucra, de 15 años, está en quinto de secundaria en el colegio Santa Cruz Domingo Savio.

Explica que al no ser una materia que enseñan en el colegio (como física o química), uno debe estudiar por su cuenta e investigar en internet. “Descargo archivos pdf, practico en mi casa -tengo un telescopio- y desde mi tableta investigo y estudio teoría y ejercicios. Recientemente me inscribí a unas clases”, explica Fernanda, quien radica en una provincia de Santa Cruz.

Considera importante que el Gobierno no sólo construya colegios, sino también priorice las materias científicas.

Carla Lobo, de 17 años, también conforma la delegación boliviana que participa en Paraguay. Ella es de Santa Cruz.

Me gusta la astronomía “porque me hace ver en perspectiva cuál es mi posición en el universo y cómo soy parte de eso tan grande”, dice Carla, quien revela que también le gusta el comercio internacional.

Recomienda a quienes les gusta la ciencia ser perseverantes, esforzarse y dar lo mejor, lo mejor de sí.

Carla explica que al no haber un profesor específico en el área, cada uno tiene que estudiar por su cuenta. “Investigo, busco libros de astrofísica, practico ejercicios y me preparo también en lo observacional”, señala.

DATOS

Premiación. La premiación con la entrega de certificados y medallas se realizará el viernes 19 con la presencia de las autoridades de la ciudad. No sólo serán condecorados los que logren los puntajes más altos, sino que también tendrán un reconocimiento especial aquellas personas con los nombres más “astronómicos” y, de la misma manera, tendrá una distinción el mejor compañero de toda la olimpiada.

Ediciones anteriores. Las ediciones anteriores se realizaron en Río de Janeiro, Brasil; Bogotá y Barranquilla, en Colombia; Cochabamba, Bolivia (el 2013); Lavalleja, Minas en Uruguay; Barra do Piraí, Brasil; Córdoba, Argentina, y Antofagasta, Chile.