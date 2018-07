Mujeres periodistas en el Mundial se enfrentan a prejuicios

Poco a poco más mujeres forman parte del mundo deportivo en el periodismo y esta situación ha quedado evidenciada en el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, su actividad se ha visto empañada al tener que lidiar con los prejuicios del fútbol en las redes sociales a través de mensajes sexistas.

Vicki Sparks en la BBC británica, Viviana Vila comentarista de Telemundo, Hanna Marklund en la TV4 sueca, Lise Klavenesess en la NRK y Claudia Neumann en la televisión ZDF alemana, entre muchos, lograron romper la brecha y ocupar su espacio en esta Copa del Mundo.

A pesar de su talento, varias fueron las críticas del público. Pero no sólo usuarios anónimos se dejan llevar por sus prejuicios, también nombres destacados como el exinternacional inglés John Terry, que había insinuado que tenía problemas en seguir un partido narrado por una voz femenina.

BREAKING: John Terry to be summoned by F.A to explain his social media post regarding commentary of Vicki Sparks.

Terry is adjudged to have made sexist insinuations in his instagram post, and could face criminal charges.#portugalVsMorocco #por #PORMOR #WorldCup #eng pic.twitter.com/p3qfbT8FZt

— Michael Hunt (@Mikehuntfutbal) 20 de junio de 2018