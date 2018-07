Revista Time fusiona a Trump y Putin en polémica portada

La portada de la edición de julio de la revista Time presenta una foto que fusiona los rostros del presidente de EEUU, Donald Trump, y de su homólogo ruso Vladimir Putin, como si fueran una misma persona.

La polémica tapa llega después de la cumbre de ambos líderes en Helsinki, Finlandia, que se celebró hace unos días.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1

— TIME (@TIME) 19 de julio de 2018