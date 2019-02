Preso escribe un libro en WhatsApp desde su celda y gana un premio literario

Behrouz Boochani, un refugiado kurdo de origen iraní, ganó el premio literario más prestigioso de Australia, el Victorian prize for Literature. Escribió No Friend but the Mountains “Sin amigos excepto las montañas”, a través de Whatsapp, su "oficina", como lo llama él.

Sin embargo, no podrá asistir a la premiación por encontrarse detenido en un centro para refugiados en la isla de Manus, Papúa Nueva Guinea.

Behrouz Boochani es un periodista, poeta, productor y defensor de los derechos humanos. Nació en Ilam, Irán. Tiene una maestría en Geografía política de la Universidad Tarbiat Modares y trabajó como colaborador de distintas publicaciones.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Sus textos se centraban en la política del Medio Oriente, los derechos de las minorías y la supervivencia de la cultura kurda. Fundó la revista Werya, cuyas oficinas fueron asaltadas por la Guardia Revolucionaria Islámica en 2013.

Perseguido, Boochani se escondió y luego escapó de Irán intentando cruzar hacia Australia desde Indonesia en bote. Las autoridades australianas lo detuvieron en la Isla de Navidad y luego, lo enviaron a la isla de Manus. Allí miles de refugiados padecen la llamada Solución del Pacífico.

Behrouz Boochani lleva casi 7 años detenido en este centro para refugiados bajo administración de empresas privadas. Desde este centro ha escrito artículos y poemas que denuncian el maltrato que sufren los refugiados.

El libró fue escrito en Farsi, su lengua materna, y a través de mensajes de textos la enviaba a Omid Tofighian para traducirla al inglés.

Behrouz Boochani cuenta que tuvo miedo de que las autoridades del centro confiscaran su celular. Sin embargo, esto no impidió que escribiera su novela y alzara su voz en favor de la libertad y los derechos humanos.