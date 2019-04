New York Times y Wall Street Journal, premios Pulitzer por cobertura de Trump

NUEVA YORK |

Times y el Wall Street Journal fueron galardonados hoy con los premios Pulitzer, que otorga la Universidad de Columbia, por sus trabajos de investigación que destaparon escándalos relacionados con el imperio financiero y la campaña electoral del presidente de EEUU, Donald Trump.

En concreto, el New York Times recibió el Pulitzer en la categoría "Reportajes Explicativos" por un artículo sobre las finanzas de la familia Trump que "desacreditó sus afirmaciones de riqueza propia y reveló un imperio empresarial plagado de esquemas fiscales", anunció la junta de los prestigiosos premios, durante una ceremonia en la Universidad de Columbia en Nueva York.

Congratulations to @DavidBarstow, @SusanneCraig and @RussBuettner who won the 2019 Pulitzer Prize in explanatory reporting for their forensic review of President Trump’s family finances.

Read their investigation here: https://t.co/qec8dMD88t

— The New York Times (@nytimes) 15 de abril de 2019