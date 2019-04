Cinco técnicas de primeros auxilios para aplicar en niños

Los accidentes pueden ocurrir en segundos y las primeras acciones de socorro pueden ser fundamentales para una recuperación exitosa. La médico familiar Rosmery Vargas y la pediatra María Isabel Gonzales comparten con los lectores algunas prácticas de primeros auxilios para aplicar cuando los más pequeños del hogar sufran algún accidente.

Coinciden en que ante un accidente se debe mantener la calma para realizar las acciones necesarias de manera precisa. Además, aseguran que al tratarse de niños y niñas se debe mantener una actitud tranquila, pues de lo contrario se puede generar más miedo, llanto y desesperación en los menores.

Vargas explica que en muchas ocasiones los padres no saben cómo reaccionar ante los accidentes de sus hijos y al llegar a la sala de emergencias exigen una atención inmediata cuando hay casos en peor estado. “En emergencias no se atiende por orden de llegada como en una consulta regular, se clasifica los casos de los accidentados para la atención”, dice.

Gonzales explica que se debe diferenciar los términos de emergencia y urgencia: “Emergencia es algo que no puede esperar y se debe actuar inmediatamente para salvar la vida, pues existe un riesgo de vida. Una urgencia se trata cuando aún se tiene tiempo, algunas horas y no existe riesgo”.

Las doctoras comparten con los lectores una guía corta sobre los pasos que se deben seguir ante accidentes de niños y niñas.

1. Atragantamiento

Este puede ser reconocido cuando un objeto o alimento produce tos brusca, además de dificultad para hablar o respirar, palidez o color morado de los labios. Incluso el niño puede perder el conocimiento.

Se debe mirar la boca y si el objeto está visible y accesible, sacarlo con un dedo en posición de gancho, de atrás hacia adelante.

A bebés menores de un año dar con el talón de la mano cinco golpes en la zona media de la espalda.

A niños mayores de un año dar cinco golpes en la espalda. Realizar la maniobra de Heimlich: ubicarse detrás de la persona y poner un pie entre sus extremidades inferiores. Bordearla y hacer un puño con el pulgar ligeramente hacia afuera, apoyar en la boca del estómago, poner la otra mano por encima y hacer movimientos bruscos en forma de “J”, hacia adentro y hacia arriba.

2. Parada cardiorrespiratoria

Un niño que sufre una parada cardiorrespiratoria está inconsciente, no respira y no tiene signos de vida (está muy pálido o morado, no se mueve, no tose).

Para reanimarlo se debe comprobar si responde. Arrodillarse al lado del niño, hablar en voz alta, frotar en el pecho, presionar el hombro o dar pellizcos y observar si abre los ojos, emite algún sonido, respira o mueve los brazos o las piernas.

Se debe abrir la vía aérea y comprobar la respiración. Realizar compresiones torácicas presionando fuerte y rápido en el centro del pecho para hundirlo (4 cm en bebés y 5 cm en niños), con una frecuencia de 100-120/minuto.

Dar dos ventilaciones boca-boca (niños) o boca- boca/nariz (bebés).

3. Quemaduras

Ocurre por el contacto con líquidos calientes, objetos incandescentes, fuego, electricidad o productos químicos.

Si un niño o niña sufre de una quemadura, se debe apartar la fuente de calor y retirar la ropa caliente. Enfriar con agua fría durante 15 a 20 minutos, excepto cuando la quemadura se produjo con gasolina. No aplicar pomadas, aceites o cualquier otra sustancia que no fue recomendada por el médico.

4. Sangrado nasal

Puede ser producido por la sequedad ambiental, un catarro o por introducirse el dedo en la nariz.

Se debe colocar al niño en posición sentada, hacia delante, no echado. Comprimir con fuerza el orificio nasal sangrante, a modo de pinza, durante 8-10 minutos. Si después de 10 minutos el sangrado persiste, acudir al médico.

5. Ahogamiento

Usualmente ocurre en piscinas, pero también en ríos, lagos e incluso bañeras.

Cuando se produce se debe intentar sacar al niño del agua lo más rápidamente posible sin ponerse en peligro.

Si respira, quitarle la ropa mojada, acostarlo de lado y taparlo para evitar que se enfríe. No intente dar golpes en el estómago o en el pecho para sacar el agua.

Si no respira: iniciar inmediatamente las maniobras de resucitación cardiopulmonar (ver técnicas en parada cardiorrespiratoria).