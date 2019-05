Egipto descubre cementerio de antiguo reino

Bajo un ambiente de tensión en los minutos finales por la estrecha diferencia, Bolívar se impuso a Royal Pari (2-1) en... Ver más Bolívar vence a Royal Pari y es puntero del Apertura

Aurora se enfrenta a Always Ready en el estadio Félix Capriles. Ver más Minuto a minuto: Aurora Vs. Always Ready

Un empate o una derrota podría resultar lacerante para los intereses de cualquiera de los cuatro clubes que aún pelean... Ver más Royal Pari-Bolívar abren intensa jornada del Apertura