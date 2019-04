Organizan taller de creatividad, respiración y alimentación consciente

Creatividad, Respiración y Alimentación Consciente son los temas que serán desarrollados en un taller que se realizará este sábado 13 de abril, a las 18:00, en el salón Pairumani del Hotel Cochabamba, a cargo del conferencista motivador Jurgen Klaric; Verónica Opina, tallerista experta en respiración, meditación y yoga; y Karla Revollo, periodista experta en alimentación consciente.

Según los organizadores, todo está conectado con todo y en el taller se hablará de cómo alcanzar un estado de consciencia impecable, que es fundamental para lograr el éxito en lo que las personas hagan: negocios, hobbies, estudios y otros.

“El desarrollo personal es fundamental para crecer en el ser. A lo largo de la vida se nos plantean retos y situaciones con las que tenemos que lidiar. Unas son fáciles, pertenecen a nuestra zona de confort, y otras suponen auténticos desafíos. En cualquier caso, para trascenderlas, debemos alcanzar un estado de ser, un estado de conciencia ecuánime, equilibrado, plenamente desarrollado y finalmente sublime e impecable. Todo ello, por supuesto, conlleva autosuperación”, explican.

¿Pero, qué es un estado de conciencia? “Básicamente, un estado de conciencia es el estado en el que generalmente estás, eres y existes”, responden. El estado de conciencia puede ser el de un histérico, una persona feliz, desequilibrada, mesurada, insensata… “Si pretendes llevar a cabo negocios con éxito o generar ingresos, sean pasivos o no, tu estado previo debe ser ponderado y armónico. De lo contrario, me temo que no llegarás muy lejos”, agregan.

En criterio de Klaric, esto vale tanto en temas de dinero, como en cuanto a llevar simplemente una existencia feliz, saludable y hacer que el día sea pleno. “Por eso, formarse en cuanto a conocimientos y técnicas para lo que vamos a hacer es importante, especialmente si queremos gestionar ese conocimiento y vivir de él, monetizarlo. Pero previa y simultáneamente hay que formarse personalmente, interiormente”, argumenta.

Para quienes participen, el taller promete que le hará ver la vida de un modo diferente, ya que la persona se dará cuenta que no venimos a este mundo a sufrir y que “si empleamos las herramientas disponibles, otra será nuestra historia, nuestras salud, nuestra mente y nuestra vida misma”.

Los interesados pueden contactarse a los Whatsapp: 77251512 – 77223292.