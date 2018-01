Llegan nuevos stickers en WhatsApp

En breve, WhatsApp tendrá stickers para agregar a las conversaciones, complementarios a los emoji y a los GIF animados. Se trata de dibujos más complejos que los emoji, y están presentes en casi todos los mensajeros; existen, además, paquetes de dibujos con un mismo estilo y temática.

Los de WhatsApp serán iguales a los que ya están en Facebook Messenger y para aplicarlos habrá que abrir el mismo menú que permite elegir emojis o GIFs animados. Incluso será posible, como en Facebook Messenger, bajar paquetes adicionales de stickers. El primer paquete de adhesivos de Facebook compatible con WhatsApp son los pertenecientes a Unchi y Rollie, paquetes de stickers que ya estaban disponibles en el servicio de mensajería de Facebook y que se han dejado ver por la actualización 2.18.12 de la app. No obstante ésta aún está en desarrollo y no aún no se podrán usar aunque se tenga la beta de WhatsApp instalada. Pero una vez que se confirme, los mismos aparecerán en la versión final de la aplicación en las próximas semanas.

Aunque estas serían las primeras pegatinas de WhatsApp, la aplicación también contará con una tienda como la de Facebook Messenger donde podremos descargar nuevos (y esperamos que más bonitos) stickers para WhatsApp.

Al igual que en Facebook, habrá una tienda de archivo para que el usuario elija los paquetes de pegatinas que desea descargar.

NUEVA FUNCIONALIDAD BRINDARÁ MENSAJES DIRECTOS

WhatsApp ahorrará tiempo a un usuario en las conversaciones de grupo donde recibirá una notificación, aún si tiene el chat silenciado; esto será útil si no participa tan activamente en la conversación.

Se trata de un botón que aparecerá en los mensajes que contienen su nombre y que no son visibles inmediatamente en el chat.

Cada vez que presione ese botón, podrá ser llevado al siguiente texto donde se le menciona.