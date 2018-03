Youtube aumentará publicidad para motivar suscripciones

YouTube aumentará la cantidad de anuncios que algunos usuarios ven entre videos musicales como parte de una estrategia para que sus mil millones de espectadores se animen a pagar un próximo servicio de suscripción de música del sitio, propiedad de Google.

El jefe global de música de la empresa, Lyor Cohen, señaló que ahora quienes escuchan música por largos periodos tendrán más anuncios entre canciones. "No va a estar feliz cuando, después de estar escuchando Stairway to Heaven, reciba un anuncio justo a continuación", dijo Cohen en una entrevista en el festival de música South by Southwest.

Cohen con este intento demostrará que YouTube está comprometido con silenciar los comentarios sobre la falta de apoyo de la compañía a la industria discográfica.

Según varios representantes de sellos discográficos, se critica al sitio web por hospedar videos que violan los derechos de autor, sin pagar suficiente a los artistas y a las compañías que los representan.

Aunque ya se ha intentado vender servicios de música pagados, en el pasado, esta vez la estrategia es diferente para YouTube. El nuevo servicio, que ya está siendo utilizado por miles de empleados de Google, "frustrará y seducirá" a los usuarios del servicio gratuito de YouTube porque incluirá videos exclusivos, listas de reproducción y otras ofertas que atraerán a los fanáticos de la música.

YouTube proporcionará un contrapeso necesario para la creciente influencia de Spotify y Apple, que poseen los principales servicios de música en línea y generan importantes ingresos para la industria, explicó Cohen.

Las ganancias de la plataforma de videos generó 10 mil millones de dólares en ingresos estimados en 2017, gracias a la publicidad, y podría generar aún más si vende suscripciones.