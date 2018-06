10 Trucos útiles para tener éxito en Instagram

Instagram es una de las redes sociales más populares que cuenta con más de 800 millones de usuarios que usan esta plataforma cada mes. Mucha gente la utiliza para conectar con sus marcas favoritas, recibir noticias o seguir a los famosos.

A día de hoy, tanto particulares como empresas, usan esta red social -de fotografías por excelencia- para ganar visibilidad. Es más, en la era en que está plagada de "influencers", Instagram se convirtió en todo un negocio que hay que saber cómo manejar.

La interacción es un paso fundamental en Instagram y tratar de conectar con los usuarios no siempre es sencillo debido al tipo de mercado en el que se encuentra.

Se dice que aunque las cosas no marchen bien durante una o dos semanas, no se debe dejar de intentar durante los primeros cuatro meses. El proyecto no debe cambiar en caso de no ser positivo, lo que debe mejorar es la estrategia en la que se plantea y más si es en redes sociales.

Para conseguir más "likes", no sólo se tiene que estar pendiente del tipo de contenido que publicas o al número de "post" que se realiza, sino que existen otro tipo de detalles que sirven para ser más influyente en la red.

Entérese de algunos trucos que ayudarán a tener una red de contactos potencial y duradera.

1. Seleccione las mejores fotografías

Es muy importante que seleccione bien las fotos que compartirá. Aunque no sea un fotógrafo profesional, si quiere triunfar en Instagram debe colgar imágenes que tengan bastante calidad y editarlas bien, sin utilizar filtros demasiado fuertes.

2. El color

Muchas veces uno edita las fotos ignorando que ese pequeño detalle, también influye en los seguidores. Está comprobado que las imágenes que tienen los colores azul, rosa palo, marrón y negro son las que cuentan con más "likes".

3. Uso del hashtags

El uso de hashtags es, obviamente, beneficioso, ya que permitirá que sus "post" lleguen a más personas. Eso sí, no utilice demasiados pues podría cansar a sus seguidores. Lo mejor es que intente ocultarlos al final de la publicación, que sean pocos y relacionados con el contenido.

Es imprescindible que haya un nexo coherente que una la foto, la descripción de la foto y los "hashtag" empleados. De este modo, conseguirá aumentar tanto el número de "likes", como el de seguidores.

4. Cuente con un perfil profesional y vea las estadísticas

Es recomendable que convierta su perfil en uno profesional para así poder disfrutar de las estadísticas de la aplicación.

Fíjese en sus estadísticas para elegir el contenido que quiere publicar. Investigue cuáles son las publicaciones que más gustan a sus seguidores y actúe durante las horas que sepan que están más activos. Esto le permitirá escoger correctamente el momento en el que publicar.

Puede apoyarse en herramientas para programar "post" como "Hootsuite", "Metricool" o "Buffer".

5. Sáquele partido a su biografía

Es importante sacarle partido a su biografía y a comentarios en los "post". Intente que sean llamativos, inteligentes, que tengan cierta gracia y que no sean demasiado largos. Además, también es importante que guarden cierta relación con el contenido.

No entienda Instagram como un montón de publicaciones independientes, sino como un conjunto.

6. Emociones

Según la evaluación llevada a cabo por "chatbot",un programa informático, subir fotos expresando emociones es imprescindible. Así, se revela que las "selfies" sonrientes y las imágenes que expresan alegría funcionan muy bien.

7. Motive a sus seguidores

Invíteles a la acción. Cree sorteos, invíteles a dejar comentarios en sus "post", etc. Pero siempre con una motivación. Por ejemplo, puede prometer hacer algo que les vaya a gustar, a cambio de que compartan sus fotos en "stories" o pongan "like".

8. Céntrece en el tema que quiere trabajar

Por ejemplo, si ama el cine, es bueno que de vez en cuando comparta contenido relacionado y que no vaya picando de un sitio y de otro. La clave está en fidelizar a sus seguidores, en que les interese su contenido, por lo que centrarse en un tema puede ayudar.

9. Mejor calidad que cantidad, siempre

Aunque considere que es mejor tener 3.000 seguidores, 20 "Me gusta" y tan sólo un comentario, debe centrarse en que vale más tener 600 seguidores pero que cada publicación sobrepase los 60-70 "Me gusta" y genere más de 4 o 5 comentarios.

Esto se debe a varias razones: crear contenido atractivo, establecer preguntas para que la audiencia y los usuarios establezcan un mayor contacto respondiendo a ellas y también porque existe el esfuerzo en estudiar cuáles son las cosas que más se mueven en la red social.

10. Explore nuevos contactos

La sección de buscar por personas, etiquetas y por lugares debe ser el pan de cada día para tratar de encontrar mayor alcance y conectar con contactos de gran valor .

Para ello en el ícono de la lupa en el feed de Instagram, presionando la pestaña "Buscar" se puede elegir el tipo de búsqueda (personas, hashtags o lugares). En la sección de personas se puede buscar usuarios potenciales en interacción. En la parte de hashtags se puede colocar las palabras claves de lo que le interesa y allí verá las publicaciones de usuarios potenciales y no tan potenciales. En la parte de lugares se tiene a disposición la herramienta ideal para conocer cómo se mueven las cuentas de la competencia y también ver usuarios con los que se puede conversar.

SEGUIR HASHTAGS

Instagram añadió la posibilidad de seguir hashtags de cualquier tipo, así uno puedes ver las publicaciones recientes y las principales (las que más alcance tienen en la aplicación).