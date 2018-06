Google busca predecir la muerte de un paciente a través de inteligencia artificial

"¡La serie doodle de este año celebrará las ricas culturas y el talento de los 32 países participantes presentando artistas invitados provenientes de cada nación!", indica un comunicado publicado en... Ver más Google celebra el Mundial con 32 doodles

"Super Smash Bros. Ultimate" y "Fortnite" son las bazas ganadoras de Nintendo para su consola híbrida Nintendo Switch en la presentación de novedades en la E3 Ver más Triunfa con "Super Smash Bros. Ultimate" y "Fortnite"

Sony cerró hoy en Los Ángeles las conferencias previas de la feria E3 de videojuegos con la presentación de las novedades para su consola PlayStation 4, entre las que destacaron el impresionante... Ver más "The Last of Us Part II" y "Spider-Man", los ases de PlayStation 4 en la E3